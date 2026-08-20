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Korina confiesa la IMPENSADA respuesta que recibió cuando quiso separarse de Mario Hart y hace inesperada confesión sobre su hija: "Me generó mucho terror"

Korina Rivadeneira sorprendió al revelar qué ocurrió cuando planteó poner fin a su relación con Mario Hart y cómo influyó una decisión relacionada con su hija.

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    Korina confiesa la IMPENSADA respuesta que recibió cuando quiso separarse de Mario Hart y hace inesperada confesión sobre su hija: "Me generó mucho terror"
    Korina Rivadeneira expone su sufrimiento tras terminar con Mario Hart | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Korina confiesa la IMPENSADA respuesta que recibió cuando quiso separarse de Mario Hart y hace inesperada confesión sobre su hija: "Me generó mucho terror"

    Korina Rivadeneira continúa revelando detalles de su separación de Mario Hart y esta vez contó un episodio que, según sus propias palabras, le provocó un profundo temor. La modelo venezolana explicó que en determinado momento ella misma llegó a plantear la posibilidad de terminar la relación, pero la respuesta que recibió relacionada con su hija la hizo desistir de tomar esa decisión.

    En medio de sus declaraciones, Korina también aclaró que finalmente fue Mario Hart quien decidió ponerle fin a la relación y aseguró que ocurrió en dos oportunidades. ¿Qué sucedió cuando ella planteó separarse y por qué asegura que sintió tanto miedo?

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    ¿Qué le respondieron a Korina cuando quiso separarse de Mario Hart?

    La modelo recordó que en algún momento consideró poner punto final a su relación con el padre de sus hijos. Sin embargo, evitó revelar exactamente qué le dijeron y se limitó a explicar que la respuesta estuvo relacionada con una decisión vinculada a su hija.

    Korina señaló que esa situación tuvo un impacto especialmente fuerte debido a las circunstancias que atravesaba en Perú, lejos de su familia y con antecedentes de dificultades relacionadas con su situación migratoria.

    "Recuerdo que en algún momento yo planteé la posibilidad de separarnos, no voy a entrar en detalle, pero sí puedo decir que una respuesta que obtuve acerca de una decisión respecto a mi hija me produjo muchísimo terror. Y yo siendo una venezolana, que pasó por todo lo que pasó con Migración, está sola acá porque no tiene a su familia, que no tiene los contactos, ese episodio a mí me generó mucho terror, a partir de ese momento decidimos continuar de la mejor forma posible dentro de lo que cabe, decidimos seguir criando, viviendo momentos juntos", dijo en uno de sus videos posteados en redes sociales.

    La modelo explicó que, después de aquella experiencia, ambos optaron por continuar con su convivencia y concentrarse en la crianza de sus hijos. Sin embargo, evitó entregar mayores detalles sobre la conversación que desencadenó su temor.

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    ¿Quién terminó la relación entre Korina Rivadeneira y Mario Hart?

    Korina también quiso corregir una versión que, según aseguró, se ha repetido en redes sociales respecto a quién tomó la decisión definitiva de terminar la relación.

    La exchica reality fue enfática al señalar que no fue ella quien puso punto final al vínculo. Según su relato, Mario Hart fue quien decidió terminar la relación en dos ocasiones.

    "Yo no terminé la relación, quien terminó la relación fue Mario, él decidió darle fin a la separación y no solo en una oportunidad, sino en dos oportunidades, esta vez yo estuve 100% de acuerdo porque soy consciente de que era una relación que ya no daba para más, yo acepté y decidí reconstruir mi vida, es por eso que me resulta tan difícil, la gente manda comentarios que yo decidí terminar la relación, que él quiere una reconciliación y yo estoy feliz, se me hace muy difícil pensar en que él quiera una reconciliación cuando fue él quien dio fin a esto", precisó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Korina confiesa la IMPENSADA respuesta que recibió cuando quiso separarse de Mario Hart y hace inesperada confesión sobre su hija: "Me generó mucho terror"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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