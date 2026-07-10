¡INDIGNANTE! Querido actor de 'Mil Oficios' SE QUIEBRA al denunciar a su vecino por presunta agresión: "La homofobia le sale por los poros"

Mario Augusto León Cruzado , el actor conocido por su papel en ' Mil Oficios ', denuncia una agresión física por parte de un vecino y teme por su seguridad tras recibir amenazas homofóbicas.

Mario León, el recordado 'Armandito' de 'Mil Oficios', se quiebra al denuncia pregunta agresión homofóbica de su vecino | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Mario León, el recordado 'Armandito' de 'Mil Oficios', se quiebra al denuncia pregunta agresión homofóbica de su vecino | Composición: Wapa / Captura de pantalla

El actor Mario Augusto León Cruzado, recordado por dar vida a ‘Armandito’ en la exitosa serie 'Mil Oficios', encendió las alarmas entre sus seguidores tras denunciar públicamente un presunto episodio de violencia ocurrido en el lugar donde reside. A través de sus redes sociales, el artista aseguró haber sido víctima de una agresión física por parte de un vecino y afirmó que teme por su integridad debido a constantes amenazas que habría recibido en los últimos meses.

Visiblemente afectado, el intérprete mostró las lesiones que sufrió y aseguró que la situación estaría relacionada con actos de discriminación por su orientación sexual. Además, hizo un llamado urgente para recibir apoyo legal y respaldo de organizaciones vinculadas a la comunidad LGBT.

Mario León, actor de 'Mil Oficios' denuncia presunta agresión y acusa a vecino de actos homofóbicos

Según relató el actor, el incidente ocurrió cuando regresaba a su vivienda luego de cumplir una extensa jornada laboral. De acuerdo con su versión, al ingresar a la quinta donde reside, tuvo un enfrentamiento con el hermano de uno de los propietarios del inmueble.

“Soy actor y hoy día después de haber venido de una jornada larga de trabajo…, el hermano es uno de los dueños de donde yo vivo estaba parado en la reja, es un tipo homofóbico”, sostuvo, y aseguró que no tenía conflictos previos con el vecino.

Mario León afirmó que, tras abrir la puerta de ingreso, comenzó a recibir expresiones ofensivas relacionadas con su orientación sexual. Lo que inicialmente habría sido una discusión verbal terminó por escalar hasta convertirse en una presunta agresión física que le dejó visibles lesiones en el rostro.

El actor sostuvo que durante el altercado fue golpeado y que su agresor habría utilizado un objeto que llevaba consigo para causarle una herida en la frente.

“Me ha pegado y no sé qué ha sacado de su bolsillo y me ha restregado en la frente que la tengo brillosa, me ha restregado como si fuese una piedra, y el primer impacto fue ese piedrazo que me ha maltratado la frente”, contó.

Asimismo, aseguró que terminó en el suelo y con la ropa dañada, situación que lo llevó a exponer públicamente el caso por temor a que los hechos vuelvan a repetirse.

Actor de 'Mil Oficios' asegura haber recibido amenazas de muerte

Más allá del reciente enfrentamiento, Mario León señaló que los problemas no habrían comenzado ese día. Según indicó, desde hace varios meses enfrenta situaciones de hostigamiento dentro de su entorno vecinal.

El artista aseguró que personas cercanas a la vivienda donde reside habrían realizado actos constantes para incomodarlo, incluido el lanzamiento de desperdicios y cenizas hacia su propiedad. Además, afirmó contar con registros audiovisuales que respaldarían su denuncia.

“Esto es homofobia, muy fuerte, esta gente me viene hostigando, me han estado echando basura, cenizas... tengo videos”, advirtió sobre las pruebas que respaldan su denuncia.

Uno de los aspectos que más preocupa al actor son las presuntas amenazas que habría recibido anteriormente. De acuerdo con su testimonio, estas expresiones incluían insultos discriminatorios y mensajes que atentaban directamente contra su vida.

“Anteriormente me estaban amenazando de muerte, pasaba yo y ellos salían: ‘Te voy a matar maricón de mierd**”, aseguró. Mario León explicó que su preocupación es mayor debido a que vive solo junto a su mascota, lo que, según señaló, lo hace sentir especialmente vulnerable frente a este tipo de situaciones.

Por ese motivo, utilizó sus redes sociales para solicitar el apoyo de abogados que puedan orientarlo legalmente y ayudarlo a determinar los pasos a seguir. Asimismo, pidió respaldo de la comunidad LGBT para visibilizar lo que considera un caso de violencia motivada por homofobia.