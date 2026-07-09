Janet Barboza le responde a Ethel Pozo y la deja como 'MENTIROSA' tras hacerla ver como 'TRAIDORA': "Hay cosas que no..."

Janet Barboza respondió en 'América Hoy' a las declaraciones de Ethel Pozo en el pódcast de María Pía Copello sobre la finalización de su etapa en América Televisión. La conductora se refirió a los malentendidos.

Janet Barboza rompió su silencio en la reciente edición de 'América Hoy' para referirse a las declaraciones que Ethel Pozo ofreció en el pódcast de María Pía Copello, donde recordó algunos episodios relacionados con el final de su etapa en el magazine de América Televisión y dejó entrever que ella y Edson Dávila habrían traicionado a Gisela Valcárcel.

Janet Barboza encara a Ethel Pozo tras declaraciones: ¿qué le dijo?

La popular 'Rulitos' aprovechó un espacio del programa para responder a los comentarios que se han viralizado en redes sociales y dejó entrever que algunos hechos no habrían ocurrido de la manera en que se relatan públicamente.

“Quisiera tomarme solo unos segundos para comentar algo que se viene diciendo en redes sociales. Hay cosas que no siempre se ajustan a la verdad. Cada vez que un compañero tiene la suerte o la oportunidad de tener un trabajo, lo aplaudimos y nos alegramos”, comenzó diciendo.

Seguidamente, Janet hizo referencia directa a Ethel Pozo y recordó que la conductora logró asegurar una nueva oportunidad laboral varios meses antes que otros integrantes del desaparecido espacio televisivo. Según explicó, mientras Ethel ya tenía definido su futuro profesional, ella y Edson Dávila aún desconocían qué ocurriría con sus carreras dentro de la televisión.

“Consolidó su pase a un conocido reality en el mes de noviembre. Edson y yo estábamos viendo qué iba ser de nuestras carreras, si nos íbamos a quedar en este canal o en otra productora, pero finalmente nos alegramos porque una de nuestras excompañeras sí logró concretar su trabajo mucho antes que nosotros, se aseguró un trabajo mucho antes que nosotros y eso nunca nos molestó, nunca nos fastidió, al contrario, nos dio mucha alegría”, aclaró Janet Barboza.

La conductora también dejó en claro que continuará pronunciándose sobre este tema a través de sus plataformas digitales, aunque remarcó que lo hará manteniendo una postura respetuosa hacia quienes fueron sus compañeros de trabajo.

“Dicho esto, siempre hemos sido claros y lo que tenga que seguir desarrollando lo haré en mis redes, pero siempre desde el respeto, desde la cordialidad y desde la alegría de que a todos nos vaya bien”, precisó.

¿Qué reveló Ethel Pozo sobre Janet Barboza y Edson Dávila?

Durante su participación en el pódcast 'Sin + Que Decir', conducido por María Pía Copello, Ethel Pozo compartió detalles poco conocidos sobre el proceso que vivió antes de dejar 'América Hoy'. La presentadora recordó que atravesó momentos de incertidumbre respecto a su permanencia en América TV y que, en medio de ese contexto, percibió cierta distancia de parte de algunos integrantes del equipo.

La hija de Gisela Valcárcel explicó que en aquel momento creía que todos los conductores abandonarían el programa, por lo que se sorprendió al descubrir posteriormente que algunos ya manejaban información relacionada con su continuidad laboral.

Asimismo, recordó el día en que decidió anunciar en plena transmisión en vivo que se despedía del magazine, una noticia que tomó por sorpresa a la producción y a varios de sus compañeros.

“Yo de verdad sí quería irme bien de América, agradecerle a todos. No le comenté a nadie y en el pase que me dan, me dicen: vende la claqueta del auspiciador, pero cuando me mandan no digo la publicidad, digo: ‘Este es mi último programa en vivo’”, sostuvo.

Ethel también relató que Edson Dávila reaccionó emocionalmente cuando se enteró de que ella conocía parte de lo ocurrido detrás de cámaras. Sin embargo, precisó que nunca consideró que el problema estuviera relacionado con la decisión de continuar trabajando en el programa, sino con la falta de comunicación entre quienes conformaban el equipo.

“Es que yo creo que tomó una mala decisión, es que la gente se puede equivocar... debió ser honesto conmigo, pero eso no lo tacha. Siempre nos hemos llevado bien, yo creo que escuchó a quien no debió escuchar”, expresó sobre su percepción de Edson Dávila.

Por último, la conductora aseguró que la situación no la afectó por una cuestión jerárquica, sino por la confianza que existía entre todos los integrantes del espacio televisivo. Además, sostuvo que quienes sí pudieron sentirse perjudicados fueron los responsables del programa, al considerar que no se les comunicó oportunamente lo que estaba ocurriendo.