Fallece el PADRE de Samuel Suárez de 'Instarándula' y periodista se despide con DOLOROSO HOMENAJE: "¡Hasta siempre, querido viejito!"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Lamentable pérdida! Samuel Suárez, creador de Instarándula, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras confirmarse el fallecimiento de su padre, Carlos Adolfo Suárez Alarcón. La noticia fue comunicada a través de las redes sociales de Instarándula. El periodista y conductor también decidió rendir homenaje a su progenitor al compartir emotivos recuerdos familiares y un mensaje cargado de cariño, en el que destacó la trayectoria y el legado que dejó.
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Fallece el padre de Samuel Suárez y conmueve a seguidores de 'Instarándula'
La cuenta oficial de Instarándula informó públicamente el deceso de Carlos Adolfo Suárez Alarcón mediante un comunicado difundido en Instagram. En el mensaje, el equipo agradeció las numerosas muestras de apoyo que recibe la familia en medio de este difícil momento.
"Con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento del padre de nuestro querido Samuel. Pr. Carlos Adolfo Suarez Alarcón Agradecemos de corazón las muestras de cariño y solidaridad que viene recibiendo su familia en este difícil momento", señala el pronunciamiento.
Asimismo, se brindaron detalles sobre las exequias y se precisó que el velatorio se desarrollará en un ambiente reservado para familiares y amistades cercanas.
"El velatorio será un momento de acompañamiento reservado para la familia y sus amigos cercanos. Domingo 5 de Julio (Desde las 4.00 p. m. hasta las 9.00 p. m.) Velatorio Carmelitas Av. Paseo de la Repúbica 6045", indicaron.
Finalmente, solicitaron consideración y respeto hacia los seres queridos del comunicador durante el proceso de duelo: "Agradecemos el respeto y la comprensión hacia la privacidad de la familia durante este tiempo de duelo".
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Samuel Suárez dedica emotiva despedida a su padre
Tras conocerse la noticia, Samuel Suárez utilizó sus redes sociales para recordar a su padre con un video que reúne diversos momentos compartidos a lo largo de los años. Las imágenes muestran escenas familiares y reflejan el estrecho vínculo que mantenían.
Junto al material audiovisual, el periodista publicó un sentido mensaje de despedida en el que resaltó la dedicación de su padre tanto a su labor religiosa como a su familia.
"¡Hasta siempre viejito querido, todo tu vida entregado al pastorado cristiano y a ti familia!", escribió el conductor de 'Q' Bochinche'.