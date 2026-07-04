Renzo Schuller , actor y exconductor de 'Combate' y 'Esto es guerra', afirmó que conocer su diagnóstico le ayudó a entender situaciones que lo atormentaban.

Renzo Schuller abrió su corazón en una reciente entrevista con el conductor José Peláez, en la que repasó pasajes importantes de su trayectoria en televisión y aspectos personales que marcaron su vida.

Durante la conversación, el exconductor de 'Combate' y 'Esto es guerra' sorprendió al revelar que fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en la adultez, una experiencia que le permitió entender situaciones que lo acompañaron durante años.

Renzo Schuller revela que fue diagnosticado con TDAH a los 45 años

Durante la entrevista, Schuller relató que el camino hacia el diagnóstico implicó varias evaluaciones médicas y terapias especializadas. Aunque desde hace tiempo intuía que algo ocurría, fue recién hace aproximadamente cuatro años cuando un especialista le dio una respuesta definitiva.

El conductor señaló que conocer el diagnóstico significó un gran alivio emocional, pues le permitió comprender y dar sentido a muchas experiencias que había atravesado a lo largo de su vida.

“Algo que para mí fue importantísimo fue cuando yo descubro que tengo TDAH. La gente lo ve como ser distraído o ser disperso, pero va mucho más allá de eso. Cuando yo descubro eso, para mí fue un alivio, porque entendí muchísimas cosas. Decía ‘con razón pasaba eso, con razón sentía esto, con razón no quería ir a trabajar’”, afirmó.

El momento en que el especialista le comunicó el resultado quedó grabado en su memoria debido a la fuerte carga emocional que experimentó.

“Cuando me dijo ‘Bienvenido al club de los ‘TDAHchinos’, se me salieron las lágrimas porque fue como un ‘ahora entiendo eso’. Le dije ‘gracias por decirme esto. Ahora hay que trabajar’”, recordó.

Cómo el TDAH influyó en la vida personal y profesional de Renzo Schuller

Tras conocer el diagnóstico, Renzo Schuller logró entender diversas situaciones que antes no podía explicar. Según detalló, el TDAH no se limita únicamente a la distracción o la hiperactividad, sino que también puede impactar en la autoestima, la seguridad personal y la gestión de las emociones.

“Lo que pasa es que el TDAH no solamente es el no poder estar tranquilo, que no necesariamente a todo el mundo le pasa. El hablar una cosa y olvidarme lo que me dijiste. Esas cosas pueden llevarte a angustiarte, a deprimirte y a sentirte inseguro”, describió.

Finalmente, Schuller admitió que durante años convivió con incertidumbre respecto de sus propias capacidades, lo que afectó su bienestar emocional y le generó episodios de ansiedad.