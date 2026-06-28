¡NO MIDIÓ LAS CONSECUENCIAS! Pamela López estaría en riesgo de pagar una millonaria penalidad por hablar de La Granja VIP, según Pati Lorena

Pati Lorena advirtió a Pamela López sobre una posible multa de más de 100.000 soles por romper un contrato de confidencialidad al hablar sobre detalles de la producción.

Pamela López pagaría caro el estar exponiendo temas de la producción 'La Granja VIP'. | Composición Wapa

Pamela López pagaría caro el estar exponiendo temas de la producción 'La Granja VIP'. | Composición Wapa

Pamela López se encuentra nuevamente en el centro de la controversia tras sus recientes afirmaciones sobre 'La Granja VIP'. Después de criticar públicamente algunos aspectos del programa y sugerir que ciertas situaciones no se mostraron al público, Pati Lorena, exmiembro del show, le advirtió sobre una posible sanción económica por divulgar detalles de la producción.

Posible sanción para Pamela López por sus declaraciones sobre 'La Granja VIP'

La polémica se desató luego de que Pamela López declarara en el pódcast 'Show Pe' que el reality no operó bajo el formato continuo que se había anunciado. También insinuó que varios hechos protagonizados por los participantes fueron omitidos.

Después de estas declaraciones, Pati Lorena intervino y mencionó que los participantes firmaron un contrato de confidencialidad al unirse al programa, el cual prohíbe compartir información relacionada con la producción.

“Todos firmamos un contrato de confidencialidad. Esto significa que ni los participantes ni sus representantes pueden hablar de aspectos que impliquen al show porque podría conllevar multas de hasta más de 100 mil soles", advirtió.

La exproductora también cuestionó las razones de Pamela López para realizar dichas revelaciones y criticó duramente a la empresaria.

“Hijita, andas quejándote de que te quitó la casa tu ex y que no puedes pagar los colegios, ¿para qué te complicas?, ¿por qué hablas sin saber? Lo que intentas es ocultar tus errores, tu falta de control de ira, tu mal humor, tu trato a Paul Michael, diciendo que no había un 24/7″, añadió.

Concluyó y manifestó su deseo de que la situación no avance hacia procedimientos legales o financieros para López, aunque insistió en que las consecuencias podrían ser graves.

¿Qué comentó Pamela López acerca del reality?

Durante su intervención en 'Eso háblalo', Pamela López afirmó que el programa no fue totalmente fiel al formato de vigilancia continua. Según explicó, múltiples hechos no se emitieron y algunas escenas fueron excluidas de la transmisión.

“Quiero que quede claro que ese 24/7 no fue un 24/7 real, que lo sepa todo el Perú. Jamás existió un 24/7. Muchas cosas fueron cortadas, presumo que para no afectar a algunas personas”, señaló.

También sostuvo que ocurrieron incidentes en la convivencia que, en su opinión, fueron más graves que los conflictos por los cuales ella fue criticada públicamente.

“Hubo diversas situaciones que creo fueron cortadas porque no se mencionaron y me sorprende que no se hablen porque fueron asuntos mucho más serios de los que a mí se me acusan (...) Incluyendo momentos en que la producción tuvo que intervenir para separar algunos conflictos que se intensificaron y se necesitaron cortar”, afirmó.