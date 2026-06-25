Magaly Medina cuestiona el romance de Suheyn Cipriani y le pide abrir los ojos: "No ve la banderas rojas"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Magaly Medina emitió una advertencia clara a Suheyn Cipriani después de que confirmara su romance con el empresario minero Luis Zapata. La presentadora de espectáculos puso en duda la elección de la modelo y le aconsejó estar alerta ante las señales que podrían indicar que su nueva pareja no es adecuada.
La conocida 'Urraca' mencionó que Cipriani tiene dificultades para identificar estas señales en sus parejas y sus antecedentes, lo que, según su opinión, termina llevándola al sufrimiento en sus relaciones.
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Magaly Medina dirige advertencia a Suheyn Cipriani
La observación de Magaly Medina ocurrió durante su programa, tras escuchar las recientes declaraciones de Suheyn Cipriani sobre su noviazgo con Luis Zapata. La modelo había expresado su preferencia por mantener su relación en privado hasta que se reveló y eligió no responder a Samantha Batallanos, quien afirmaba ser "el amor de la vida" del empresario.
Frente a esta situación, la famosa 'Urraca' cuestionó el comportamiento de Zapata y lo responsabilizó de ocultar el vínculo con Cipriani. “No eres tú la que lo oculta, es él… porque es necesario observar las banderas rojas, Suheyn. Observa lo que ha pasado con otras”, afirmó.
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La periodista, que en varias ocasiones ha apoyado a Cipriani durante conflictos personales, puso en tela de juicio la sinceridad del empresario minero y advirtió que su historial con celebridades del ámbito nacional es una señal de alarma. “Esas son banderillas rojas. Un hombre que siempre se relaciona con faranduleras, personajes del medio envueltos en controversias y que nunca formaliza a ninguna, manteniéndolas ocultas, ¿por qué te haría oficial a ti? Empecemos por ahí, y esas son cosas que siempre se deben considerar”, explicó.
Finalmente, Medina enfatizó que la reina de belleza no logra identificar las señales de alerta en sus relaciones, lo que termina causándole daño. “Ella no observa el historial de cada individuo con el que se involucra, por eso después sufre”, concluyó.