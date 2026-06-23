Rafael Cardozo sorprendió al mencionar que no saludaría a Cachaza luego de que se anunciara su embarazo con André Bankoff.

Rafael Cardozo compartió su opinión sobre el embarazo de su antigua pareja Carol Reali, conocida como Cachaza, quien está esperando su primer hijo con el actor André Bankoff. El exparticipante de realities habló al respecto en el programa 'Amor y fuego', donde también abordó los comentarios sobre su anterior relación.

El modelo brasileño señaló que ha recibido mensajes que lo vinculan con la nueva etapa de Cachaza, aunque aclaró que no forma parte de sus decisiones actuales. Destacó que su relación con la influencer es cosa del pasado y que ambos han tomado rumbos diferentes desde la separación.

Rafael Cardozo nunca discutió tener una familia con Cachaza

Durante su entrevista con el programa de Willax Televisión, Rafael Cardozo comentó que en sus 12 años de relación con Carol Reali nunca conversaron formalmente sobre la posibilidad de tener hijos. Según explicó, este tema no fue parte de sus intenciones como pareja.

“Nunca hablamos al respecto y… supongo que en poco tiempo lo conversó con él y ahora lo consiguieron. Quizás ella ya lo deseaba”, comentó el brasileño.

Cardozo agregó que no cree pertinente opinar sobre la vida amorosa de una expareja, especialmente cuando ambos han cerrado esa etapa de sus vidas.

Cardozo, molesto por los vínculos con Cachaza

Más adelante en la entrevista, el exintegrante de 'Esto es guerra' expresó su descontento por las acusaciones que lo culpan por las decisiones personales de Cachaza, incluido su embarazo con André Bankoff. Afirmó que estos comentarios se han mantenido a través del tiempo.

“Todo lo que sucede es por mi culpa. Si terminamos, es mi culpa; si ella ya encontró a alguien más, es mi culpa; ahora que está embarazada, también. Pero, la verdad, hace unos tres años que ya no tengo nada que ver”, explicó.

El brasileño también fue consultado sobre un posible encuentro con su expareja, a lo que respondió que preferiría evitarlo, ya que no ve posible mantener una amistad después de una relación tan larga.