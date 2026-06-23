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Hija mayor de Christian Domínguez enfurece con él por exponer su chat privado por el Día del Padre: "Sin mi autorización"

Camila Domínguez, hija de Christian Domínguez, expresó su descontento tras la publicación de un chat privado en el que le envía un cariñoso mensaje por el Día del Padre, ya que no se le solicitó su autorización para revelar su reconciliación.

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    Camila Dominguez furiosa con su papá
    Hija mayor de Christian Domínguez enfurece con él por exponer su chat privado por el Día del Padre: "Sin mi autorización"

    Camila Domínguez, la hija mayor de Christian Domínguez, expresó su sorpresa al descubrir que su padre compartió en redes un chat privado en el que ella le envía un afectuoso saludo por el Día del Padre. Aunque el video incluía las sorpresas de todos sus hijos, la joven de 17 años se sintió incómoda porque no se le pidió su autorización para revelar su reconciliación. ¿Qué decisión tomó?

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    Molestia de la hija mayor de Christian Domínguez por divulgación de chat del Día del Padre

    Christian Domínguez y su hija Camila enternecieron a muchos el último domingo, Día del Padre, después de que el cantante compartiera el sorprendente mensaje de su hija mayor en su día especial, lo que mostraría que ella lo ha perdonado tras un distanciamiento de casi un año.

    “Dios te bendiga, ya casi es el día del padre. Dios te bendiga y te de una buena noche de trabajo. Te amo con todo mi corazón y extraño también ojalá cuando vengas nos podamos ver lo más rápido que se pueda. Te amo más papi”, se lee en una conversación donde él la tiene guardada como ‘Camila mi reina’.

    Hija mayor de Christian Domínguez molesta por divulgación de chat por el Día del Padre
    Hija mayor de Christian Domínguez molesta por divulgación de chat por el Día del Padre

    Aunque el gesto emocionó a muchos por la renovada relación entre padre e hija, Camila no estuvo de acuerdo con que su padre expusiera este especial momento en redes sociales sin previo aviso.

    Melanie Martínez explicó la decisión que tomó su hija al conocer las acciones del esposo de Karla Tarazona y solicitó una explicación.

    “Ella quería mantener esta situación en privado hasta sentirse segura. Me comentó: ‘Fue sin mi autorización, no estoy de acuerdo’. Lo llamé y su única respuesta fue: ‘Disculpa’”, declaró Melanie a 'Magaly TV: la firme'.

    Tras recibir las disculpas del artista, Camila decidió perdonarlo nuevamente y continuar con la buena relación que ambos han ido construyendo mediante terapia psicológica.

    “El hecho de que no haya considerado su sentir dice más de él que de mi hija. Lo relevante es reconocer el hermoso ser que es mi hija, y ella continuará intentando salvar esta relación”, concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hija mayor de Christian Domínguez enfurece con él por exponer su chat privado por el Día del Padre: "Sin mi autorización"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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