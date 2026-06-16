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¡LE DEVUELVE EL GOLPE! Jefferson Farfán responde a Magaly Medina y la deja contra las cuerdas: “Ahora pides privacidad”

El exjugador cuestionó la petición de discreción de Magaly Medina y volvió a pedir que aclare si cumplió su tarea comunitaria exigida por el Poder Judicial.

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    Jefferson Farfán enfrenta a Magaly Medina. | Composición Wapa
    ¡LE DEVUELVE EL GOLPE! Jefferson Farfán responde a Magaly Medina y la deja contra las cuerdas: “Ahora pides privacidad”

    Jefferson Farfán ha vuelto a hablar sobre su disputa con Magaly Medina y recurrió a sus redes sociales para responder a las recientes afirmaciones de la conductora de televisión sobre el servicio comunitario que cumple tras la resolución legal por su conflicto con el exfutbolista. Además, ha señalado posibles irregularidades en la ejecución de dichas tareas.

    La controversia se desató cuando la reconocida Urraca criticó la divulgación pública de su servicio comunitario y pidió respeto por su privacidad. En reacción, el exfutbolista compartió un comentario en sus historias de Instagram, donde lanzó una crítica directa: "Ahora pides privacidad y respeto, lo que nunca hiciste".

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    Mensaje de Jefferson Farfán. Foto: Instagram
    Mensaje de Jefferson Farfán. Foto: Instagram

    Jefferson Farfán replica a Magaly Medina por la controversia de su servicio comunitario

    En su publicación, Farfán criticó la exigencia de privacidad de Magaly Medina y dejó una indirecta al expresar: "Ya mucho bla bla bla…", junto a un emoji que insinuaba silencio. También acompañó el mensaje con la canción 'Alimaña', de Grupo 5, un detalle llamativo, pues el tema fue utilizado por la conductora para abrir su emisión del 15 de junio.

    Lo que realmente acaparó la atención fue que el exseleccionado volvió a cuestionar si la presentadora cumplió con su servicio comunitario. "El Perú quiere saber si cumpliste con tu servicio comunitario. Nada más tan simple. Sí o no", escribió la Foquita.

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    Magaly Medina niega incumplimiento y desafía a Farfán a presentar evidencia

    En una emisión reciente de 'Magaly TV: la firme', la presentadora negó las acusaciones sobre un supuesto incumplimiento de sus obligaciones comunitarias y afirmó que está cumpliendo con la medida dictada por el Poder Judicial. "Ahora el señor Farfán dice que no lo estoy haciendo y que va a presentar videos, audios y fotos, no sé. Yo lo insto a que lo haga, que lo presente ante el Poder Judicial", declaró la conductora.

    Además, la Urraca reveló que su equipo legal solicitará acceso a cualquier material que pudiera ser presentado ante la jueza encargada del caso. "Mañana, presentaré con mis abogados un escrito a la jueza para que nos muestre aquellos videos que está presentando (…) Él busca eso, la humillación. Esa es parte de su venganza personal y el servicio comunitario no se hizo con ese fin", afirmó.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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