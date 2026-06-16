El exjugador cuestionó la petición de discreción de Magaly Medina y volvió a pedir que aclare si cumplió su tarea comunitaria exigida por el Poder Judicial.

Jefferson Farfán ha vuelto a hablar sobre su disputa con Magaly Medina y recurrió a sus redes sociales para responder a las recientes afirmaciones de la conductora de televisión sobre el servicio comunitario que cumple tras la resolución legal por su conflicto con el exfutbolista. Además, ha señalado posibles irregularidades en la ejecución de dichas tareas.

La controversia se desató cuando la reconocida Urraca criticó la divulgación pública de su servicio comunitario y pidió respeto por su privacidad. En reacción, el exfutbolista compartió un comentario en sus historias de Instagram, donde lanzó una crítica directa: "Ahora pides privacidad y respeto, lo que nunca hiciste".

Mensaje de Jefferson Farfán. Foto: Instagram

Jefferson Farfán replica a Magaly Medina por la controversia de su servicio comunitario

En su publicación, Farfán criticó la exigencia de privacidad de Magaly Medina y dejó una indirecta al expresar: "Ya mucho bla bla bla…", junto a un emoji que insinuaba silencio. También acompañó el mensaje con la canción 'Alimaña', de Grupo 5, un detalle llamativo, pues el tema fue utilizado por la conductora para abrir su emisión del 15 de junio.

Lo que realmente acaparó la atención fue que el exseleccionado volvió a cuestionar si la presentadora cumplió con su servicio comunitario. "El Perú quiere saber si cumpliste con tu servicio comunitario. Nada más tan simple. Sí o no", escribió la Foquita.

Magaly Medina niega incumplimiento y desafía a Farfán a presentar evidencia

En una emisión reciente de 'Magaly TV: la firme', la presentadora negó las acusaciones sobre un supuesto incumplimiento de sus obligaciones comunitarias y afirmó que está cumpliendo con la medida dictada por el Poder Judicial. "Ahora el señor Farfán dice que no lo estoy haciendo y que va a presentar videos, audios y fotos, no sé. Yo lo insto a que lo haga, que lo presente ante el Poder Judicial", declaró la conductora.