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"Esperaba que barriera calles": Magaly Medina revela el tipo de trabajo comunitario que realiza tras el fallo a favor de Farfán

Magaly Medina habla sobre su trabajo comunitario tras el juicio con Jefferson Farfán, justificando su decisión de hacerlo en un lugar discreto.

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    "Esperaba que barriera calles": Magaly Medina revela el tipo de trabajo comunitario que realiza tras el fallo a favor de Farfán
    Magaly Medina revela donde hará trabajo comunitario | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    "Esperaba que barriera calles": Magaly Medina revela el tipo de trabajo comunitario que realiza tras el fallo a favor de Farfán

    Magaly Medina se ha vuelto a referir al proceso judicial con Jefferson Farfán, detallando cómo lleva a cabo el trabajo comunitario impuesto por las autoridades. La conductora aprovechó para criticar al exfutbolista, acusándolo de desear que su labor fuera pública y que la realizara en las calles.

    Magaly Medina revela las intenciones de Jefferson Farfán tras el fallo en su contra

    En una entrevista con un medio local, la estrella de ATV explicó que trabaja discretamente en una parroquia, aunque optó por no revelar el lugar exacto para evitar a los curiosos y la atención de los medios.

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    “Estoy ayudando en una parroquia. Claro que no puedo decirte dónde, ya que lo hago de manera discreta, mi sola presencia genera mucho revuelo”, comentó al diario Trome.

    Según Magaly Medina, las autoridades consideraron su alto perfil público al asignarle el lugar para sus actividades comunitarias. La periodista afirmó que su aparición en espacios públicos podría causar alboroto o convertirse en un espectáculo mediático.

    En este contexto, Magaly insinuó que Farfán habría preferido verla realizando tareas más visibles, ante cámaras y transeúntes. “Él deseaba que el INPE me enviara a limpiar calles, pero eso no sucederá porque deben considerar mi figura mediática”, aseguró.

    Sus comentarios rápidamente causaron revuelo en redes sociales, donde el enfrentamiento entre estas figuras públicas sigue siendo un tema frecuente del espectáculo peruano.

    Sin bajar el tono, Magaly Medina también destacó que no permitirá que su situación judicial se convierta en un espectáculo mediático y dedicó otra indirecta al exjugador peruano. “Esto no es un circo, aunque a él le guste mucho. Yo no soy un payaso de su espectáculo; para eso tiene a otros alrededor”, afirmó.

    Farfán responde a Magaly Medina

    Jefferson Farfán también se pronunció sobre el conflicto legal con Magaly Medina y utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje directo a la conductora de ATV. El exjugador reaccionó tras las recientes declaraciones de la periodista sobre el pago de la indemnización y su trabajo comunitario.

    Después de un tiempo evitando el tema, el exfutbolista respondió a las palabras de la ‘Urraca’ sobre su situación judicial.

    A través de sus historias de Instagram, Farfán envió un breve pero contundente mensaje a la conductora: “Señora Magaly Medina. No olvide mi pago, por favor”.

    SOBRE EL AUTOR:
    "Esperaba que barriera calles": Magaly Medina revela el tipo de trabajo comunitario que realiza tras el fallo a favor de Farfán
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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