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Magaly Medina ARREMETE contra Rodrigo Brand y pide que asuma responsabilidades: "Que pague la cámara"

Magaly Medina arremete contra Rodrigo Brand, rechaza sus disculpas y exige respuesta de Latina tras incidente con su equipo.

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    Magaly Medina ARREMETE contra Rodrigo Brand y pide que asuma responsabilidades: "Que pague la cámara"
    Magaly Medina no dudó en criticar duramente al actor Rodrigo Brand. | Composición Wapa
    Magaly Medina ARREMETE contra Rodrigo Brand y pide que asuma responsabilidades: "Que pague la cámara"

    La tensión en la farándula local volvió a escalar luego de que Magaly Medina retomara en su programa el caso que involucra al actor Rodrigo Brand. Lejos de cerrar el episodio tras la difusión de disculpas públicas, la conductora optó por redoblar su postura y cuestionar tanto la conducta del artista como la reacción de su entorno laboral.

    Magaly Medina critica a Rodrigo Brand y rechaza sus disculpas

    Durante la más reciente edición de 'Magaly TV La Firme', la periodista no suavizó su discurso y calificó el incidente como un hecho grave que, a su juicio, no puede justificarse bajo ningún contexto.

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    “Oye, ¿qué le pasó a este, al, al matón de barrio, al patán ese que se atrevió a golpear a un equipo de investigación periodística solo porque no les gustó su cara, su oficio, el micrófono? Solo porque de repente el alcohol le somnubiló y sacó de ellos lo peor. Porque hay gente que tiene como pretexto: ‘me tomé mis copas, perdí el control’”, expresó en vivo.

    Con estas declaraciones, la conductora puso en duda el argumento del consumo de alcohol como excusa, insistiendo en que este tipo de reacciones evidencian un problema más profundo.

    Cuestionamientos sobre su conducta y entorno

    En medio de su análisis, Medina también deslizó una interpretación sobre el origen de este tipo de comportamientos, vinculándolo a posibles antecedentes personales, aunque aclaró que se trataba de una apreciación.

    “Yo no sé si de chiquitos les pegaron, vivieron en un ambiente de mucha violencia. Como yo siempre tiendo a analizar el porqué de la conducta de las personas, yo digo, no sé, vivieron seguro en un ambiente de mucha violencia. Estos dos hermanos de repente los agarraban a golpes, ¿no? Entonces, ellos normalizaron la violencia y cualquier cosa responden con agresividad y beligerantes”, sostuvo.

    Rodrigo Brand

    Magaly Medina arremetió contra el actor mexicano.
    Magaly Medina arremetió contra el actor mexicano.

    Comunicado de Brand tras su polémico enfrentamiento con reportero

    Uno de los puntos más cuestionados por la conductora fue el mensaje de disculpas difundido por el actor. Durante el programa, leyó parte del pronunciamiento:

    “No me siento orgulloso de lo ocurrido. Reconozco que pude haber manejado mejor el momento. Asumo mi responsabilidad y ofrezco disculpas sinceras a las personas afectadas”.

    Sin embargo, para Medina, el contenido resulta insuficiente frente a lo ocurrido. “Las personas afectadas tienen nombre y apellido, y no solamente fueron las personas afectadas a las que pateaste, golpeaste, empujaste y le rompiste la cámara. ¿Ya? ¿Cómo dices? Sí, dice: ‘Ofrezco disculpas sinceras a las personas afectadas’”, enfatizó.

    Dardos contra su carrera y su entorno televisivo

    La conductora también apuntó contra el contexto profesional del actor, cuestionando su presencia en la industria y el impacto de sus acciones.

    “No, seguramente que te dieron un jalón de orejas en la telenovela que nadie ve y te dijeron: ‘Encima te traemos de México siendo un don nadie y todavía vas a hacer un papelón’”, comentó con ironía.

    Además, agregó: “El papelón que ni siquiera hace en la telenovela, porque ni siquiera para subir el rating de la novela que hace sirvió. O sea, inversión de ese canal, nula, al agua. O sea, ¿para qué lo trajeron? Y todavía se expone de esa manera”.

    Magaly Medina le exige que se vaya a su país

    Hacia el cierre de su intervención, Magaly Medina volvió a referirse al comunicado del actor, citando una de sus frases: “Creo firmemente en el respeto hacia mí mismo y hacia los demás, y lo sucedido no representa quién soy ni cómo elijo manejarme”.

    Su respuesta fue directa y sin filtros: “Ándate a tu país de regreso, porque acá tus disculpas no son aceptadas”.

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    Más allá del enfrentamiento mediático, la conductora también dirigió su reclamo hacia Latina Televisión, señalando que la empresa debería pronunciarse oficialmente.

    “Estoy esperando un pronunciamiento de Latina, que debería. El señor Jurgensen lo conocí siempre como un caballero respetuoso. No sé cómo puede tener entre sus filas matones como estos”, afirmó.

    Finalmente, recordó que el incidente dejó daños materiales que deben ser asumidos: “Que además arruinaron una cámara, una cámara que este señor debería de costear”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina ARREMETE contra Rodrigo Brand y pide que asuma responsabilidades: "Que pague la cámara"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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