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Esposa de Reimond Manco asombra con EMOTIVO MENSAJE tras finalizar su relación con exfutbolista

Lilia Moretti, dio por terminada su relación con Reimond Manco.

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    Esposa de Reimond Manco asombra con EMOTIVO MENSAJE tras finalizar su relación con exfutbolista
    Esposa de Reimond Manco asombra con EMOTIVO MENSAJE tras finalizar su relación con exfutbolista: “Mujer firme y valiente” | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Esposa de Reimond Manco asombra con EMOTIVO MENSAJE tras finalizar su relación con exfutbolista

    El miércoles 15 de abril, el exfutbolista Reimond Manco sorprendió al anunciar el fin de su relación con Lilia Moretti, con quien estuvo casado durante los últimos diez años. La ruptura se da tras la filtración de chats comprometedores con una joven identificada como Maydiel, los cuales fueron difundidos la noche del martes en el programa 'Magaly TV: La Firme', lo que generó gran impacto mediático.

    Luego de hacerse pública la separación, Lilia Moretti recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir un mensaje cargado de emotividad, en el que dejó entrever cómo enfrenta este difícil momento. En su publicación, se describió como una “mujer firme y valiente” y resaltó que sus cuatro hijos se han convertido en su principal impulso para seguir adelante.

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    Esposa de Reimond Manco postea emotivo mensaje en redes

    En medio de la polémica, Moretti reapareció en redes sociales con un mensaje que evidenció su fortaleza emocional frente a la situación. “Aquí sigo, firme, valiente y de pie. Mujer que transforma el cansancio en fuerza y los problemas en aprendizaje”, escribió, reflejando una actitud resiliente.

    Asimismo, destacó el rol fundamental de sus hijos en este proceso personal: “Cuatro hijos, mil motivos y un corazón que nunca se apaga. Cuando la vida aprieta, yo aprieto más fuerte”, señaló, dejando en claro que su familia es su principal sostén.

    Lilia Moretti
    Lilia Moretti

    Reimond Manco confirma el fin de su matrimonio

    Por su parte, Manco también utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la ruptura. A través de su cuenta de Instagram, el exjugador expresó su pesar y reveló que la decisión fue tomada por su esposa, tras la controversia generada por la difusión de los chats.

    “Hoy me toca escribir uno de los mensajes más difíciles de mi vida. Mi esposa ha tomado la decisión de separarnos y dar por concluido nuestro matrimonio, a raíz de una mentira que ya ha sido aclarada, pero que lamentablemente ocasionó toda esta situación”, manifestó el exfutbolista, evidenciando el complejo momento que atraviesa.

    SOBRE EL AUTOR:
    Esposa de Reimond Manco asombra con EMOTIVO MENSAJE tras finalizar su relación con exfutbolista
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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