El miércoles 15 de abril, el exfutbolista Reimond Manco sorprendió al anunciar el fin de su relación con Lilia Moretti, con quien estuvo casado durante los últimos diez años. La ruptura se da tras la filtración de chats comprometedores con una joven identificada como Maydiel, los cuales fueron difundidos la noche del martes en el programa 'Magaly TV: La Firme', lo que generó gran impacto mediático.

Luego de hacerse pública la separación, Lilia Moretti recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir un mensaje cargado de emotividad, en el que dejó entrever cómo enfrenta este difícil momento. En su publicación, se describió como una “mujer firme y valiente” y resaltó que sus cuatro hijos se han convertido en su principal impulso para seguir adelante.

Esposa de Reimond Manco postea emotivo mensaje en redes

En medio de la polémica, Moretti reapareció en redes sociales con un mensaje que evidenció su fortaleza emocional frente a la situación. “Aquí sigo, firme, valiente y de pie. Mujer que transforma el cansancio en fuerza y los problemas en aprendizaje”, escribió, reflejando una actitud resiliente.

Asimismo, destacó el rol fundamental de sus hijos en este proceso personal: “Cuatro hijos, mil motivos y un corazón que nunca se apaga. Cuando la vida aprieta, yo aprieto más fuerte”, señaló, dejando en claro que su familia es su principal sostén.

Lilia Moretti

Reimond Manco confirma el fin de su matrimonio

Por su parte, Manco también utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la ruptura. A través de su cuenta de Instagram, el exjugador expresó su pesar y reveló que la decisión fue tomada por su esposa, tras la controversia generada por la difusión de los chats.