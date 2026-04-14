Liliana Castro lanza INESPERADO mensaje por exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ y genera todo tipo de reacciones: "Qué preciosas"

Liliana Castro Manarelli y Malory Vargas sorprenden al mostrar su amor en redes con románticos mensajes y fotos juntas.

La empresaria y exchica reality Liliana Castro Manarelli volvió a encender las redes sociales, pero esta vez por un motivo distinto: una publicación cargada de romanticismo junto a la actriz Malory Vargas, conocida por su paso en la serie 'Al fondo hay sitio'.

Las imágenes, donde ambas aparecen sonrientes y cómplices, no solo confirmaron la solidez de su relación, sino que también desataron una ola de reacciones entre sus seguidores.

Liliana Castro y Malory Vargas gritan su amor en redes

A través de su cuenta personal, Liliana compartió una serie de fotografías junto a su pareja, describiendo el momento como uno de los más especiales del mes.

“Llena de amor”, escribió Manarelli, acompañando las imágenes que rápidamente se viralizaron.

La respuesta de Malory no tardó en llegar. La actriz dejó un mensaje que terminó de confirmar la conexión entre ambas: “Te amo, nos amo. ¡Qué preciosas! Mi Luqui”.

El detalle que más llamó la atención fue el apelativo cariñoso “Luqui”, con el que la artista se refiere a su pareja, dejando ver la cercanía y complicidad que comparten.

Liliana Castro y Malory comparten su amor en todos lados.

¿Quién es Malory Vargas y cómo empezó la relación?

Malory Vargas alcanzó notoriedad en 2016 al interpretar a Yashimar en la popular serie 'Al fondo hay sitio'. Ese mismo año también participó en el reality 'El gran show', donde hizo dupla con el recordado Zumba.

Tras su paso por la televisión peruana, decidió continuar su formación en México, donde estudió conducción en Televisa y participó en producciones como 'Como dice el dicho'. Sin embargo, en 2023 decidió regresar al Perú, año en el que inició su relación con Liliana Castro Manarelli.

Desde entonces, ambas han mantenido un perfil relativamente bajo, aunque en ocasiones comparten momentos juntos en redes sociales.

El pasado mediático de Liliana Castro Manarelli

Antes de consolidarse como empresaria, Liliana Castro Manarelli fue una figura ampliamente conocida en el país por su vinculación a uno de los casos policiales más mediáticos: el asesinato de Myriam Fefer.

En aquel contexto, fue señalada como presunta implicada y llegó a estar en prisión junto a Eva Bracamonte, aunque posteriormente fue absuelta y recuperó su libertad.

Tras ese episodio, su vida dio un giro radical. Ingresó al reality 'Combate', donde ganó popularidad, y más adelante decidió alejarse de la televisión para enfocarse en sus negocios, incluyendo la representación artística y el desarrollo de su propia marca de ropa.