Korina Rivadeneira y Mario Hart no duermen juntos: Magaly TV expone imágenes de ella en Chorrillos y él en Lurín

Aunque no confirman ruptura, imágenes muestran a Korina Rivadeneira en Chorrillos y a Mario en Lurín, lo que desata dudas sobre su relación actual.

Mario Hart y Korina Rivadeneira vuelven al centro de la polémica tras nuevos indicios de un presunto distanciamiento. Según reveló Magaly Medina, ya no duermen en la misma casa: ella permanece en Chorrillos con sus hijos, mientras él pasaría las noches en un fundo en Lurín. Esta situación ha reavivado los rumores de crisis en su relación. ¿Se separaron o solo atraviesan un momento complicado? Aquí te contamos.

Mario Hart y Korina Rivadeneira ya no duermen juntos, según Magaly Medina

Antes de emitir la nota, Magaly Medina se refirió a la presunta crisis entre Mario Hart y Korina Rivadeneira. Señaló que el distanciamiento físico sería temporal, mientras ambos definen el rumbo de su relación.

'Creemos que hay una crisis matrimonial entre Mario Hart y Korina Rivadeneira, que ellos no han sido explícitos en aceptarlo. Lo que hemos descubierto es que esta crisis no es tan pasajera y ellos viven en casas separadas. No viven bajo el mismo techo, están pernoctando cada uno por su lado. O sea hay una separación física, mientras decidan seguramente lo qué van a pasar en sus vidas', dijo.

El programa de espectáculos realizó un seguimiento a la pareja la noche del 8 de abril. Primero, Korina fue captada ingresando a su vivienda en Chorrillos, como suele hacerlo. Poco después, llegó Mario Hart, lo que hacía pensar que ambos pasarían la noche juntos. Sin embargo, lo que ocurrió después sorprendió.

El piloto permaneció dentro del inmueble solo unos minutos. De acuerdo con el informe, estuvo aproximadamente ocho minutos antes de retirarse. Este dato llamó la atención, ya que las cámaras continuaron siguiéndolo para conocer su destino.

Tras salir del domicilio, Mario Hart fue registrado conduciendo hasta un fundo ubicado en Lurín. Ingresó durante la noche y no volvió a salir hasta la mañana siguiente. Recién a las 9.00 a. m. fue visto retirándose del lugar en su vehículo, lo que confirmaría que pasó la noche fuera.

En tanto, Korina fue captada saliendo de su casa en Chorrillos a las 7.33 a. m., continuando con su rutina habitual. Estas imágenes han reforzado las sospechas de que ya no compartirían el mismo hogar como antes.

Casa en venta de Hart Rivadeneira levanta sospechas de separación