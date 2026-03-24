Última llamada: ‘La Tribu’, el fenómeno del teatro peruano, vuelve este 2026 para su temporada de despedida

Luego de haber hecho reír a más de 50 mil espectadores entre 2024 y 2025, el elenco se prepara para cerrar el ciclo teatral de la familia Cavagnaro .

La Tribu vuelve al teatro luego de dos temporadas exitosas y más de 50.000 entradas vendidas. La obra escrita por el dramaturgo Ítalo Cordano y codirigida por Bruno Ascenzo, iniciará su temporada de despedida este 19 de febrero en el teatro Claretiano en San Miguel.

El exitoso elenco conformado por Carlos Carlín, Alejandra Guerra, Nicolás Galindo, Jely Reátegui, Luciana Arispe, Alejandro Villagómez, Diego Pérez y Óscar Meza, ya está listo para volver por última vez a escena y juntos contar la historia de una familia disfuncional que explora los vínculos humanos desde el amor, la amistad, la familia hasta la exclusión y la necesidad de pertenecer.

La trama de comedia gira en torno a Silvano Cavagnaro (Carlos Carlín), quien planea un tranquilo fin de semana de celebración de cumpleaños a solas para su esposa Tere (Alejandra Guerra). Pero todo se desordena cuando sus tres hijos adultos aparecen inesperadamente junto a sus parejas y se convierte en una montaña rusa emocional, donde viejos rencores, heridas no cerradas y choques generacionales hacen estallar la convivencia. Basta una mirada, un comentario fuera de lugar o una opinión no pedida para encender la chispa.

“Estamos muy felices por esta tercera y última temporada. La Tribu corre en estos tiempos de extrema polarización y hace hincapié en la difícil hazaña de comunicarnos para ponernos de acuerdo sin destruirnos, en el ansiado objetivo de lograr consensos y debates alturados en busca de un bien común, ponderando las opiniones de todos y respetando la libertad de pensamiento con empatía, sin prejuicios, con la meta de progresar como sociedad y como seres humanos. Nos sirve de espejo para observarnos con perspectiva y preguntarnos porqué nos causa tanta risa lo que nos hace carcajear. Es un placer vivir y sentir cada función y en esta temporada solo tendremos 30 y se cierra el telón”, mencionó Bruno Ascenzo, co director de la obra.

“Hace más de siete años escribí la primera versión de La Tribu. Desde entonces atravesamos una pandemia y, aproximadamente, ciento cincuenta presidentes. Estoy profundamente agradecido con todos los que, al ver la obra, han reconocido a sus padres, a sus hermanos o a ellos mismos en alguno de los personajes. Al final, esta historia habla de eso: de nuestra necesidad esencial de conexión con los demás”, comenta Ítalo Cordano, dramaturgo y co director de La Tribu.

Este fenómeno teatral logró hacer sold out dos semanas antes de terminar su temporada anterior con un total de 23.000 espectadores y ahora retorna al teatro desde este 19 de febrero hasta el 5 de abril, con funciones de jueves a domingo. Los jueves y viernes, las funciones serán a las 8.30 p. m.; los sábados habrá doble función a las 6.00 p. m. y 8.30 p. m., y los domingos a las 7.00 p. m. Las entradas ya están disponibles en losproductores.pe, Joinnus y en la boletería del teatro.

Un salto a la pantalla grande