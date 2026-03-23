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Pamela López rompe en llanto tras discusión con Pati Lorena y confiesa que tiene deudas

Pamela López no aguantó las lágrimas y expresó que desea quedarse en ‘La Granja Vip’ por el premio.

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    Pamela López rompe en llanto tras discusión con Pati Lorena y confiesa que tiene deudas
    Pamela López ROMPE EN LLANTO tras discusión con Pati Lorena y confiesa que tiene DEUDAS: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Panamericana
    Pamela López rompe en llanto tras discusión con Pati Lorena y confiesa que tiene deudas

    La tensión no da tregua. Pamela Lopez no pudo contener su indignación tras el polémico accionar de Pati Lorena, lo que la llevó a estallar emocionalmente en pleno contexto del conflicto. Su reacción no solo evidenció el mal momento que atraviesa, sino que también dejó al descubierto la presión que viene acumulando.

    En medio de esta situación, Pamela encontró un espacio para sincerarse en una conversación con Monica Torres, donde dejó de lado las tensiones del momento y habló desde lo más profundo.

    Visiblemente afectada, la figura confesó que la situación económica que enfrenta es complicada y que el estrés no solo proviene del entorno mediático, sino también de sus responsabilidades personales.

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    Durante este desahogo, Pamela fue clara al admitir que necesita ganar el premio, ya que el dinero sería clave para poder saldar las deudas que arrastra.

    Sus palabras reflejaron vulnerabilidad y urgencia, dejando en evidencia que, más allá de la competencia y la polémica, hay una realidad personal que la impulsa a seguir adelante.

     

     

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López rompe en llanto tras discusión con Pati Lorena y confiesa que tiene deudas
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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