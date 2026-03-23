Pamela López rompe en llanto tras discusión con Pati Lorena y confiesa que tiene deudasÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La tensión no da tregua. Pamela Lopez no pudo contener su indignación tras el polémico accionar de Pati Lorena, lo que la llevó a estallar emocionalmente en pleno contexto del conflicto. Su reacción no solo evidenció el mal momento que atraviesa, sino que también dejó al descubierto la presión que viene acumulando.
En medio de esta situación, Pamela encontró un espacio para sincerarse en una conversación con Monica Torres, donde dejó de lado las tensiones del momento y habló desde lo más profundo.
Visiblemente afectada, la figura confesó que la situación económica que enfrenta es complicada y que el estrés no solo proviene del entorno mediático, sino también de sus responsabilidades personales.
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Durante este desahogo, Pamela fue clara al admitir que necesita ganar el premio, ya que el dinero sería clave para poder saldar las deudas que arrastra.
Sus palabras reflejaron vulnerabilidad y urgencia, dejando en evidencia que, más allá de la competencia y la polémica, hay una realidad personal que la impulsa a seguir adelante.