Claudia Serpa y Gabriela Serpa protagonizan tensa pelea en vivo tras revelación sobre JB Noticias

Claudia y Gabriela Serpa protagonizan tenso enfrentamiento en vivo que se vuelve viral .

El espectáculo peruano volvió a sacudirse con un episodio que mezcla polémica, tensión en vivo y controversias que no dejan de crecer. Por un lado, la actriz Celine Aguirre encendió las redes tras un comentario que desató indignación; por otro, las hermanas Claudia y Gabriela Serpa protagonizaron un cruce inesperado que rápidamente se viralizó.

Lo que parecía una jornada más en el entretenimiento terminó convirtiéndose en tema obligado para seguidores y críticos.

Celine Aguirre: crisis de salud y polémica que estalla en redes

La actriz tuvo que abandonar de forma repentina las grabaciones de ‘La Granja VIP’ tras sufrir una descompensación que obligó a su traslado inmediato a una clínica. Sin embargo, su salida quedó en segundo plano frente a la controversia generada por sus propias palabras.

Durante una conversación dentro del reality, Aguirre lanzó una frase que provocó rechazo inmediato: “¿Dijeron Chincha? ¿Dijeron gato? Porque los negr*s comen gato, con todo respeto”.

El comentario fue duramente cuestionado en redes sociales, donde usuarios —especialmente de Chincha— rechazaron lo dicho por la actriz y desmintieron ese estereotipo. En cuestión de horas, su nombre se convirtió en tendencia, acumulando críticas y pedidos de pronunciamiento.

Así, la actriz enfrenta un doble escenario: la incertidumbre por su estado de salud y una crisis de imagen que sigue creciendo.

Hermanas Serpa protagonizan tenso cruce en vivo

Mientras tanto, en el streaming de Reaccionando a JB Noticias, Claudia y Gabriela Serpa captaron toda la atención con un intercambio que rápidamente escaló.

Todo comenzó como una conversación ligera, pero cambió de tono cuando Claudia hizo una afirmación directa sobre el ingreso de su hermana al programa humorístico. “Yo soy la mayor, la llevé a un casting y se quedó con el programa”, señaló, marcando una postura que no pasó desapercibida.

Lejos de quedarse callada, Gabriela respondió con firmeza, dejando en claro que su versión era distinta: “Yo he hablado por ti para que puedas entrar a JB, así que agradéceme”.

El ambiente se volvió tenso. La discusión dejó entrever una competencia que fue más allá de lo anecdótico y tocó el terreno profesional.

“¡Cállate!” y una frase que encendió aún más el momento

La situación se volvió aún más incómoda cuando Claudia reaccionó con sarcasmo ante lo dicho por su hermana. “Ahorita mi mamá te va a llamar… ni Beyoncé se atrevió a tanto”, lanzó, provocando sorpresa entre los espectadores.

Pero el punto más álgido llegó cuando, en medio del intercambio, se escuchó un contundente: “¡Cállate!”. La frase terminó de sellar el momento y convirtió el clip en uno de los más comentados en redes.

Aunque no quedó claro si se trató de una discusión real o parte del show, lo cierto es que el episodio dejó al descubierto la delgada línea entre lo personal y lo profesional en el mundo del espectáculo.

Entre rivalidad y exposición mediática

El incidente también evidenció cómo las relaciones cercanas pueden tensarse cuando se comparten espacios en una industria tan competitiva como la televisión y el streaming.

Claudia y Gabriela Serpa han construido sus carreras dentro del entretenimiento peruano, pero momentos como este muestran que la exposición mediática puede amplificar cualquier diferencia.