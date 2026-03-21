Flavia Laos y Luciana Fuster sorprenden al coincidir en un evento en Colombia, donde compartieron momentos juntas que generaron gran expectativa en redes sociales.

Luciana Fuster y Flavia Laos se lucen juntas en evento en Colombia | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

Luciana Fuster y Flavia Laos se lucen juntas en evento en Colombia | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

Un inesperado encuentro llamó la atención de los usuarios en redes sociales durante el fin de semana. Flavia Laos y Luciana Fuster coincidieron en un evento realizado en Colombia y sorprendieron al mostrarse cercanas, compartiendo varios momentos juntas frente a las cámaras.

Luciana Fuster y Flavia Laos se lucen juntas en Colombia

Las influencers viajaron al país cafetero tras ser invitadas por una reconocida marca de maquillaje para participar en un festival de música. En el lugar también se reunieron con otras creadoras de contenido, con quienes disfrutaron de distintas actividades del evento. "Llegamos a disfrutar", escribió Luciana antes de demostrar el buen rato que pasaron.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando ambas aparecieron caminando juntas mientras sonaba el tema 'Girls Just Want To Have Fun' (Las chicas solo quieren divertirse) de la cantante Cyndi Lauper. El clip fue publicado inicialmente en las historias de Instagram de Fuster y luego compartido nuevamente por Laos.

Más tarde, la también actriz volvió a subir otro video junto a Luciana dentro del festival, donde ambas se mostraron sonrientes y con ganas de seguir disfrutando de la jornada musical.

Flavia Laos y Luciana Fuster juntas

¿Por qué genera sorpresa ver juntas a Luciana Fuster y Flavia Laos?

La reciente aparición de Luciana Fuster y Flavia Laos compartiendo en un mismo evento ha despertado curiosidad entre los seguidores de la farándula, debido a los antecedentes que marcaron su relación en los últimos años. La distancia entre ambas se hizo evidente cuando Fuster inició un romance con Patricio Parodi, expareja de Laos, a comienzos de 2022.

En aquel momento, los tres formaban parte del reality 'Esto es Guerra', lo que incrementó la exposición mediática de la situación y desató comentarios sobre los llamados códigos de amistad. La relación entre Luciana y el chico reality generó un intenso debate en programas de espectáculos y en redes sociales.

La polémica se acentuó porque, pocos meses antes, en septiembre de 2021, Flavia Laos y Patricio Parodi habían anunciado el fin de su relación luego de casi tres años juntos. A partir de entonces, los usuarios en plataformas digitales se dividieron en dos grupos que respaldaban a una u otra influencer.

Con el paso del tiempo, la historia dio un nuevo giro. El 3 de julio de 2024, Luciana confirmó públicamente su ruptura con Parodi mediante un comunicado, señalando que sus compromisos internacionales tras ser coronada Miss Grand International 2023 dificultaban continuar con la relación.