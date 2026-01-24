El caso de presunto abuso que involucra a Carlos Zambrano sigue sumando nuevos episodios y reacciones en el ámbito mediático. En esta ocasión, el actor Gabriel Calvo lanzó una delicada acusación contra el futbolista de Alianza Lima durante su participación en el podcast Nadie se salva, donde afirmó que el defensor habría intentado contactar de manera insistente a una amiga suya con la intención de llevarla a su vivienda.

Las declaraciones se dieron en el espacio digital de La Roro Network, donde Calvo no dudó en mencionar directamente al jugador. Este nuevo señalamiento se produce en medio de la investigación que enfrenta Zambrano por una denuncia presentada por una joven argentina, en la que también figuran los nombres de Sergio Peña y Miguel Trauco.

Gabriel Calvo asegura tener pruebas contra Carlos Zambrano

Durante la transmisión, el actor fue contundente al describir lo que considera una conducta inapropiada por parte del futbolista. “El señor Zambrano, no sé cuál es su situación conyugal, no sé si tiene esposa; por lo menos le debe haber escrito a una persona muy cercana a mí, a una amiga, por lo menos 15 veces, para invitarla a su casa”, señaló Calvo, asegurando que los mensajes habrían sido reiterativos.