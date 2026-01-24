Wapa.pe
Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

Gabriel Calvo expone a Carlos Zambrano y afirma que se mostró insistente con su amiga

Gabriel Calvo reveló una fuerte acusación en contra de Carlos Zambrano.

    El caso de presunto abuso que involucra a Carlos Zambrano sigue sumando nuevos episodios y reacciones en el ámbito mediático. En esta ocasión, el actor Gabriel Calvo lanzó una delicada acusación contra el futbolista de Alianza Lima durante su participación en el podcast Nadie se salva, donde afirmó que el defensor habría intentado contactar de manera insistente a una amiga suya con la intención de llevarla a su vivienda.

    Las declaraciones se dieron en el espacio digital de La Roro Network, donde Calvo no dudó en mencionar directamente al jugador. Este nuevo señalamiento se produce en medio de la investigación que enfrenta Zambrano por una denuncia presentada por una joven argentina, en la que también figuran los nombres de Sergio Peña y Miguel Trauco.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Sergio Peña tuvo conversación con mujer denunciante a solo minutos después de “reunión” con Miguel Trauco y Carlos Zambrano, afirma abogado

    Gabriel Calvo asegura tener pruebas contra Carlos Zambrano

    Durante la transmisión, el actor fue contundente al describir lo que considera una conducta inapropiada por parte del futbolista. “El señor Zambrano, no sé cuál es su situación conyugal, no sé si tiene esposa; por lo menos le debe haber escrito a una persona muy cercana a mí, a una amiga, por lo menos 15 veces, para invitarla a su casa”, señaló Calvo, asegurando que los mensajes habrían sido reiterativos.

    Además, retó públicamente al deportista a negar los hechos y sostuvo que cuenta con evidencias. “Y cuando quieras desmentirlo, Zambrano, tengo todas las pruebas. Como 15 veces le has escrito para decirle: ‘Oye, vente a mi casa’, insistiendo, insistiendo e insistiendo”, agregó, generando una fuerte ola de comentarios y polémica en redes sociales.

    SOBRE EL AUTOR:

Brenda Quiroz
