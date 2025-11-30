¿Indirecta para Bayly? Silvia Núñez aparece cantando con su hija y la letra desata FURIA en redes

Silvia Núñez del Arco reaparece en redes tras el escándalo por las sospechas de infidelidad expuestas por Jaime Bayly y sorprende con un video junto a su hija Zoe. La escritora aclara si envió o no una indirecta al periodista mientras él revela decisiones impulsivas que marcaron su última crisis matrimonial.

La polémica entre Jaime Bayly y Silvia Núñez del Arco continúa dando que hablar | Composición Wapa

La polémica entre Jaime Bayly y Silvia Núñez del Arco continúa dando que hablar. Luego de que el escritor revelara públicamente sus sospechas de una posible infidelidad entre su esposa y su instructor de karate, la autora había optado por guardar silencio absoluto. Sin embargo, volvió a mostrarse activa en redes sociales con un video que rápidamente desató especulaciones.

El video con Zoe que desató rumores: ¿fue una indirecta para Bayly?

A través de su cuenta de TikTok, Silvia Núñez del Arco sorprendió al aparecer junto a su hija Zoe interpretando “Perla”, tema de Rosalía cuya letra no pasó desapercibida entre los usuarios. La canción incluye frases como: “Por fin, vas a terapia, vas al psicólogo y, también, psiquiatra, pero de qué te sirve si siempre mientes más que hablas… Te harán un monumento a la deshonestidad.”

El contenido encendió rápidamente las redes: muchos insinuaron que el mensaje estaba dirigido a Bayly, especialmente luego de que él mismo admitiera haber comentado sus sospechas frente a la hija de ambos.

Ante los comentarios, un usuario le preguntó directamente si el video era una indirecta para Jaime. La escritora respondió con una sola palabra, contundente y sin rodeos: “No.” Con esa afirmación, Silvia descartó cualquier intención oculta en su publicación.

Jaime Bayly revela arrepentimientos y una promesa rota

Mientras la escritora retomaba su actividad digital, Jaime Bayly publicó una nueva columna donde relató que finalmente logró reconciliarse con su esposa después de la tensa discusión que protagonizaron por las mencionadas sospechas.

En su texto, titulado Herido por amor, el periodista reconoció haber tomado decisiones impulsivas producto del enojo y su trastorno bipolar. Contó que en plena crisis: "Canceló los viajes familiares a Buenos Aires y París" e "impuso un límite de gastos a la tarjeta de crédito de Silvia".

Hoy, admite que se arrepiente: “Actué impulsado por el enojo y mi trastorno bipolar.”

Bayly confesó que, tras reconciliarse, intentó reparar todo lo que había deshecho: retiró el límite de la tarjeta sin avisarle y trató de restaurar las reservas de viaje.

Además, reveló un detalle íntimo que llamó la atención de sus lectores: había prometido no tener intimidad con Silvia hasta fin de año, pero terminó quebrando esa decisión: “Rompí una promesa personal.”