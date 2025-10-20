Carlos Galdós mencionó que su hija le ha quitado el habla porque ha dejado de pagarle la pensión de la universidad.

Carlos Galdós ANUNCIA que su hija ya no le habla porque dejó de pagarle la universidad: “Conmigo no cuentes” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Carlos Galdós ANUNCIA que su hija ya no le habla porque dejó de pagarle la universidad: “Conmigo no cuentes” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

El conductor y locutor Carlos Galdós generó gran sorpresa entre sus seguidores al revelar que su hija decidió alejarse de él durante seis meses luego de que optara por no costear sus estudios universitarios. Aunque explicó públicamente las razones detrás de su decisión, sus declaraciones provocaron una fuerte controversia y encendieron el debate en redes sociales.

¿Por qué Carlos Galdós se negó a pagarle la universidad a su hija?

Según relató el propio Galdós, el distanciamiento con su hija ocurrió hace cuatro años, tras una difícil conversación en la que le comunicó que no financiaría su carrera profesional. “No te voy a pagar la carrera. Lo siento, conmigo no cuentes”, fueron las palabras que le dijo a su hija, lo que terminó por tensar su relación.

El comunicador, de 50 años, explicó que su decisión se basó en que su hija formaba parte de un programa internacional (IB) que ofrecía oportunidades de postular a becas en el extranjero, por lo que consideró que ya contaba con las herramientas necesarias para forjar su propio camino. “Te he puesto en determinado colegio que tiene determinado programa internacional que se llama IB. Tú puedes postular a una serie de becas internacionales. ¿Por qué tendría que pagarte una carrera si te estoy dando esa herramienta? ¿Por qué yo tengo que abrirte la puerta?”, expresó.

Aunque esta postura derivó en un proceso legal, Galdós contó que con el tiempo su hija logró comprender su punto de vista y demostrar su independencia. “Mi hija no me habló por seis meses. Fue un momento muy incómodo a nivel familiar pero entendió. (...) Ella descubrió que podía y punto”, afirmó.

Reacciones tras la confesión del conductor

La historia de Galdós no tardó en dividir opiniones. Muchos usuarios criticaron su decisión al considerar que la educación es una responsabilidad ineludible de los padres, especialmente cuando tienen los medios para costearla. “Nadie te dice que le des la casa o el auto, pero en tema de educación me parece más que mezquino. Tienes fama de tacaño pero esto ya sobrepasa. No estoy de acuerdo”, comentó un usuario. Otro añadió: “Pagarle los estudios y más aún si está en nuestras posibilidades económicas, también es darles herramientas y alas para un futuro”.