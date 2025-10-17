Susana Alvarado parcha a Magaly Medina por llamarla ‘cumbiambera’: "Las personas que tienen..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La cantante Susana Alvarado, miembro de Corazón Serrano, se pronunció recientemente sobre las declaraciones de Magaly Medina, quien la calificó como “cumbiambera”. En una entrevista con el diario Trome, la artista respondió de manera calmada, dejando clara su postura frente a los comentarios públicos que intentan desmerecer su carrera o su identidad artística.
En relación con el término empleado por la conductora de espectáculos, Alvarado expresó: “Esas cosas nunca las respondo porque no les doy valor, vivo tranquila, no me contamino de las personas que tienen mala vibra en general”.
LEE MÁS: Revelan propiedades y bienes que perdería Maju Mantilla en conciliación con Gustavo Salcedo
El apoyo de su pareja, el conductor Paco Bazán, ha sido clave para mantener esa actitud serena. En la misma conversación, la cantante agradeció el gesto del presentador, quien salió en su defensa luego de declarar que no le agradaba que la llamen “cumbiambera” de manera despectiva en los medios.
Sobre este respaldo, Alvarado comentó: “Agradezco su respaldo, pero prefiero no engancharme en temas que no suman. Él sabe que yo priorizo mi paz y la paz de nuestra relación”.
Habla sobre su relación con Paco Bazán
Cuando fue consultada acerca de lo que más valora de Paco Bazán, la artista señaló que lo que la conquistó desde el inicio fue “su corazón”. Según contó, “desde que lo conocí le dije que tenía un corazón como él, grande”, una frase que resume el inicio de una relación seria y comprometida.
Para Susana Alvarado, el amor se fortalece cada día a través de gestos y palabras sinceras. “Creo que Dios tiene mucho que ver aquí porque normalmente siempre estoy lejos, trabajando de un lado, mi familia está en Piura, pero hoy Dios ha encaminado para que estemos más tiempo juntos y él también hace lo posible para que sea más, va donde voy y viceversa. Siempre escucho ‘quédate con el hombre que te ame más’, aquí es un 50 y 50”, dijo.