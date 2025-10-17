La vocalista de Corazón Serrano respondió a los comentarios de Magaly Medina , señalando que prefiere enfocarse en su bienestar personal y no prestar atención a las opiniones o críticas.

La cantante Susana Alvarado, miembro de Corazón Serrano, se pronunció recientemente sobre las declaraciones de Magaly Medina, quien la calificó como “cumbiambera”. En una entrevista con el diario Trome, la artista respondió de manera calmada, dejando clara su postura frente a los comentarios públicos que intentan desmerecer su carrera o su identidad artística.

En relación con el término empleado por la conductora de espectáculos, Alvarado expresó: “Esas cosas nunca las respondo porque no les doy valor, vivo tranquila, no me contamino de las personas que tienen mala vibra en general”.

El apoyo de su pareja, el conductor Paco Bazán, ha sido clave para mantener esa actitud serena. En la misma conversación, la cantante agradeció el gesto del presentador, quien salió en su defensa luego de declarar que no le agradaba que la llamen “cumbiambera” de manera despectiva en los medios.

Sobre este respaldo, Alvarado comentó: “Agradezco su respaldo, pero prefiero no engancharme en temas que no suman. Él sabe que yo priorizo mi paz y la paz de nuestra relación”.

Habla sobre su relación con Paco Bazán

Cuando fue consultada acerca de lo que más valora de Paco Bazán, la artista señaló que lo que la conquistó desde el inicio fue “su corazón”. Según contó, “desde que lo conocí le dije que tenía un corazón como él, grande”, una frase que resume el inicio de una relación seria y comprometida.