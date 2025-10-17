Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Gustavo Salcedo habría amenazado a Maju Mantilla para conciliar

Susana Alvarado parcha a Magaly Medina por llamarla ‘cumbiambera’: "Las personas que tienen..."

La vocalista de Corazón Serrano respondió a los comentarios de Magaly Medina, señalando que prefiere enfocarse en su bienestar personal y no prestar atención a las opiniones o críticas.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Susana Alvarado parcha a Magaly Medina por llamarla ‘cumbiambera’: "Las personas que tienen..."
    Susana Alvarado parcha a Magaly Medina por llamarla ‘cumbiambera’
    Susana Alvarado parcha a Magaly Medina por llamarla ‘cumbiambera’: "Las personas que tienen..."

    La cantante Susana Alvarado, miembro de Corazón Serrano, se pronunció recientemente sobre las declaraciones de Magaly Medina, quien la calificó como “cumbiambera”. En una entrevista con el diario Trome, la artista respondió de manera calmada, dejando clara su postura frente a los comentarios públicos que intentan desmerecer su carrera o su identidad artística.

    En relación con el término empleado por la conductora de espectáculos, Alvarado expresó: “Esas cosas nunca las respondo porque no les doy valor, vivo tranquila, no me contamino de las personas que tienen mala vibra en general”.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Revelan propiedades y bienes que perdería Maju Mantilla en conciliación con Gustavo Salcedo

    El apoyo de su pareja, el conductor Paco Bazán, ha sido clave para mantener esa actitud serena. En la misma conversación, la cantante agradeció el gesto del presentador, quien salió en su defensa luego de declarar que no le agradaba que la llamen “cumbiambera” de manera despectiva en los medios.

    Sobre este respaldo, Alvarado comentó: “Agradezco su respaldo, pero prefiero no engancharme en temas que no suman. Él sabe que yo priorizo mi paz y la paz de nuestra relación”.

    Habla sobre su relación con Paco Bazán

    Cuando fue consultada acerca de lo que más valora de Paco Bazán, la artista señaló que lo que la conquistó desde el inicio fue “su corazón”. Según contó, “desde que lo conocí le dije que tenía un corazón como él, grande”, una frase que resume el inicio de una relación seria y comprometida.

    Para Susana Alvarado, el amor se fortalece cada día a través de gestos y palabras sinceras. “Creo que Dios tiene mucho que ver aquí porque normalmente siempre estoy lejos, trabajando de un lado, mi familia está en Piura, pero hoy Dios ha encaminado para que estemos más tiempo juntos y él también hace lo posible para que sea más, va donde voy y viceversa. Siempre escucho ‘quédate con el hombre que te ame más’, aquí es un 50 y 50”, dijo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Susana Alvarado parcha a Magaly Medina por llamarla ‘cumbiambera’: "Las personas que tienen..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Tatiana Astengo captada insultando a policía en marcha nacional: "Para tu hija que la van a …"

    Gustavo Salcedo habría amenazado a Maju Mantilla para conciliar: “Firmas o te pongo de patitas en la calle”

    Magaly Medina responde fuerte a Tatiana Astengo por insólito mensaje contra hija de policía

    Programa de Aldo Miyashiro fue sacado del aire de manera temporal tras participación en marcha contra presidente

    Hija de Domínguez vuelve a arremeter contra Karla Tarazona y revela: “Me dijo: ‘No puedo hacer nada’, luego me colgó”

    Lo más vistos en Farándula

    Reinaldo Dos Santos confirma en vivo que José Jerí tiene los días contados en el gobierno y revela al nuevo presidente

    Jefferson Farfán revela fotografías donde luce anillo de compromiso junto a Xiomy Kanashiro

    Mafer de Mil oficios: así vive hoy Cecilia Rospigliosi y la historia de su amor con César Ritter

    Lourdes Sacín y su increíble transformación de vida: De exitosa periodista en TV a PERDERLO TODO por Andy V

    Mónica Sánchez se lanza contra La Roro por críticas en su contra y los compara con Magaly Medina

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;