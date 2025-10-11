Wapa.pe
Reconocido actor y cantante fallece en su auto tras defenderse a un asalto

Un reconocido actor y popular cantante perdió la vida después de que dos delincuentes en moto lineal lo atacaran mientras estaba en su auto y se resistió al asalto. ¿Quién era y qué mensaje dejó como su última publicación?

    El modelo y cantante argentino Federico Dorcazberro, conocido en el medio artístico como Fede Dorcaz, perdió la vida la noche del 9 de octubre en Ciudad de México, en un hecho que conmocionó al espectáculo. El joven de 29 años se encontraba preparándose para participar en el reality “Las Estrellas Bailan en Hoy”, parte del popular programa matutino, cuando fue atacado por dos delincuentes mientras estaba dentro de su vehículo.

    El ataque mortal

    Según reportes iniciales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se trató de un ataque directo. El periodista Jesús Arias detalló que los agresores se desplazaban en dos motocicletas y dispararon a quemarropa contra Fede, provocándole una herida fatal en el cuello cuando intentaba pasar de los carriles centrales a los laterales de la vía.

    PUEDES LEER: DELINCUENTE es ATROPELLADO por BUS del METROPOLITANO en estación UNI cuando HUÍA de la PNP en San Martín de Porres

    “Es alcanzado metros más adelante por estos sujetos, quienes le disparan de manera directa, causándole, al menos una herida por impacto de bala en la zona del cuello que le causa la muerte casi de manera instantánea”, explicó Arias, señalando que, aunque los paramédicos llegaron rápidamente, el cantante ya no presentaba signos vitales.

    Por su parte, el periodista Carlos Jiménez compartió videos de los presuntos sicarios. En ellos se observan dos hombres, uno con sudadera azul y otro con sudadera amarilla y gorra, en una motocicleta; y en otra imagen, una segunda moto de color verde frontal con otros dos sospechosos, uno con sudadera gris y otro con sudadera negra.

    La última publicación de Fede Dorcaz

    El artista estaba en Ciudad de México ensayando con su pareja María Ávila para el reality “Las Estrellas Bailan en Hoy”, cuyo estreno estaba programado para este lunes. Su última publicación en redes fue una historia desde Televisa, mostrando que ya había comenzado los ensayos.

    El programa Hoy confirmó su fallecimiento mediante un comunicado en sus redes sociales: “Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia”, expresando su pesar por la trágica noticia que sacudió al mundo artístico.

