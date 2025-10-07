Pamela López expuso el desgarrador sufrimiento de su madre por ASTRONÓMICA deuda de Cueva

Pamela López causó conmoción al compartir fotos de su abuela enferma y exigió a Cueva que le entregue dinero a su madre para poder adquirir las medicinas.

Pamela López sorprendió al realizar un nuevo reclamo público a Christian Cueva, exigiéndole que cumpla con la deuda que mantiene con su madre.

Además, impactó al exponer la delicada situación que atraviesan tanto su progenitora como su abuela debido a la falta de pago por parte del futbolista.

El sufrimiento de la madre y abuela de Pamela López por la deuda de Cueva

Mediante sus historias de Instagram, la aún esposa del jugador se dirigió nuevamente al padre de sus hijos, esta vez con un tono más firme y compartiendo imágenes sensibles, para insistirle en que cancele la deuda con su madre. Según explicó, tanto ella como su abuela, quien se encuentra muy delicada de salud, necesitan el dinero para adquirir sus medicinas.

“Algún día te vas a arrepentir de todo el daño que has causado a quienes te dieron la mano cuando más lo necesitabas, mi abuela y mi madre necesitan SU DINERO para sus medicinas. Ellas aún están VIVAS, no seas tan lacra y paga tus deudas, el mundo es redondo y acuérdate que TODO DA VUELTAS!!!”, escribió Pamela.

En la publicación, López mostró una imagen conmovedora de su abuela enferma en cama, además del comprobante de un préstamo de 80 mil soles que, según afirma, su madre le habría otorgado a Cueva.

Asimismo, la esposa del futbolista lanzó una advertencia directa, recordándole que el dinero habría terminado en manos de sus padres, y aseguró contar con pruebas sobre presuntas irregularidades.