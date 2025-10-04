Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Cobradora ENFRENTA a policía para que pague su pasaje tras aumento de tarifas por extorsiones

Hermano de Christian Cueva envía contudente mensaje tras supuestos acercamientos con Lucy Cabrera

Juan Luis Cueva dio un fuerte mensaje tras exponerse que Christian Cueva habría buscado tener algo con Lucy Cabrera. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Hermano de Christian Cueva envía contudente mensaje tras supuestos acercamientos con Lucy Cabrera
    Hermano de Christian Cueva envía CONTUNDENTE mensaje tras supuestos acercamientos con Lucy Cabrera: “No es…” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Hermano de Christian Cueva envía contudente mensaje tras supuestos acercamientos con Lucy Cabrera

    El futbolista Christian Cueva vuelve a acaparar la atención pública, aunque esta vez no por su desempeño en el campo, sino por las declaraciones de la exactriz cómica Lucy Cabrera, quien insinuó que el jugador habría intentado un acercamiento íntimo con ella. En medio del escándalo, su hermano, Jorge Luis Cueva, sorprendió al compartir un mensaje reflexivo en sus redes sociales.

    El mensaje inesperado de Jorge Luis Cueva

    Christian Cueva siempre ha mostrado una relación cercana con sus hermanos, por lo que cada vez que surge una polémica, los seguidores prestan atención a las reacciones de su familia. En esta ocasión, Jorge Luis compartió una historia en la que reflexiona sobre la fe y la superación de pruebas:

    “Cuando Dios aparta algo de tu camino, no es pérdida, es protección. No es un vacío, es espacio para algo mejor. Él conoce lo que tú aún no puedes ver y sabe qué bendiciones tiene reservadas para ti. Confía, porque lo que parece un cierre hoy, puede ser la puerta hacia algo más grande y lleno de paz”

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Pamela Franco estaría molesta con Cueva tras tener fuerte deuda: “Él le debería dinero a ella, está en bancarrota”

    wapa.pe

    Lo que dijo Lucy Cabrera

    Por su parte, Lucy Cabrera reveló al programa Magaly TV: La Firme que un futbolista peruano le habría coqueteado pese a tener pareja. Tras sus declaraciones, comenzaron las especulaciones sobre la identidad del jugador, apuntando a Christian Cueva.

    “Me ha venido escribiendo durante mucho tiempo. Primero me pidió asesoría legal, pero después sus mensajes han tenido otro tono. Esta persona es un jugador de fútbol. Es muy conocido en estos momentos. Ya ha sido bloqueado, eliminado, no tengo interés en meterme en ese lío. (...) Este jugador ha tenido mensajes fuera de contexto y con connotación íntima”, señaló la exactriz cómica.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hermano de Christian Cueva envía contudente mensaje tras supuestos acercamientos con Lucy Cabrera
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Mamá de la hija de Said Palao destapa la verdadera cara de Alejandra Baigorria tras pesadilla con Macarena

    Said Palao reaparece y protege a Alejandra Baigorria tras que la madre de su hija exponga su verdadero rostro

    La radical decisión de Christian Domínguez tras filtrarse que no visita a su hija hace 4 meses ¿Karla es la culpable?

    Melanie Martínez envía contundente mensaje a su hija tras exponer a Christian Domínguez

    Mujer captada con Christian Domínguez regresa y envía insólito mensaje

    Lo más vistos en Farándula

    Hermana de Pamela Franco revela VIDEO ÍNTIMO que deja al descubierto cómo es en realidad y fans en shock: "Digan..."

    Cri Cri’ maneja empresas de Jefferson Farfán y ‘Foquita’ intentó apartarlo con denuncia

    Madre de ‘Cri Cri’ rompe su silencio y revela por qué devolvió camioneta que Jefferson Farfán regaló a su hijo: “No somos materialistas”

    Filtran SORPRENDENTE imagen que sería Paul Michael y advierten a Pamela López de peligro de seguir con él

    Melissa Klug confiesa la millonaria carrera que estudia el hijo mayor de Jefferson Farfán

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;