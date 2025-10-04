El futbolista Christian Cueva vuelve a acaparar la atención pública, aunque esta vez no por su desempeño en el campo, sino por las declaraciones de la exactriz cómica Lucy Cabrera, quien insinuó que el jugador habría intentado un acercamiento íntimo con ella. En medio del escándalo, su hermano, Jorge Luis Cueva, sorprendió al compartir un mensaje reflexivo en sus redes sociales.

El mensaje inesperado de Jorge Luis Cueva

Christian Cueva siempre ha mostrado una relación cercana con sus hermanos, por lo que cada vez que surge una polémica, los seguidores prestan atención a las reacciones de su familia. En esta ocasión, Jorge Luis compartió una historia en la que reflexiona sobre la fe y la superación de pruebas:

“Cuando Dios aparta algo de tu camino, no es pérdida, es protección. No es un vacío, es espacio para algo mejor. Él conoce lo que tú aún no puedes ver y sabe qué bendiciones tiene reservadas para ti. Confía, porque lo que parece un cierre hoy, puede ser la puerta hacia algo más grande y lleno de paz”

Lo que dijo Lucy Cabrera

Por su parte, Lucy Cabrera reveló al programa Magaly TV: La Firme que un futbolista peruano le habría coqueteado pese a tener pareja. Tras sus declaraciones, comenzaron las especulaciones sobre la identidad del jugador, apuntando a Christian Cueva.