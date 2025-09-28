Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, se presentará en 'El Valor de la Verdad' para dar su versión sobre las acusaciones que lo llevaron a prisión.

La edición de ‘El Valor de la Verdad’ de este domingo 28 de septiembre promete ser una de las más comentadas del año. Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, llega al programa para contar su versión de los hechos que lo mantuvieron en prisión preventiva por 11 meses. A horas de sentarse en el set de Beto Ortiz, el primo deJefferson Farfán reapareció con un contundente mensaje tras recibir la prohibición de presentarse en el programa. ¿Qué dijo?

Cri Cri promete contar “toda la verdad” antes de su aparición en 'El Valor de la Verdad'

A pocas horas de la transmisión de 'El Valor de la Verdad', Cristian Martínez Guadalupe, conocido artísticamente como ‘Cri Cri’, rompió su silencio y habló de su esperado paso por el programa de Panamericana Televisión.

El espacio, conducido por Beto Ortiz y famoso por el uso del polígrafo para validar cada respuesta, será el escenario donde el artista enfrentará públicamente las acusaciones que lo mantuvieron 11 meses en prisión preventiva por una denuncia de abuso sexual.

“Mucha gente está hablando de mí y vengo hoy a contar mi verdad, a mostrarle a todos mi inocencia, lo que no ocurrió, sobre lo que se está hablando en los medios”, afirmó Cri Cri en un adelanto compartido por Panamericana.

La expectativa crece de cara a la emisión de este domingo 28 de septiembre, ya que el Poder Judicial absolvió a Martínez Guadalupe y ordenó su liberación, aunque la defensa de la denunciante decidió apelar el fallo.

Al ser consultado sobre si espera cambiar la percepción pública, el cantante respondió: “Claro, muchas personas me creen, pero muchas personas piensan que he sido culpable de algo que jamás he cometido, hoy se van a enterar la verdad”.

¿Quiénes acompañarán al primo de Jefferson Farfán en 'EVDLV'?

El adelanto del programa mostró que Cristian Martínez Guadalupe no estuvo solo en su esperado regreso a la televisión. A su lado estuvieron su madre, Judith Guadalupe, uno de sus sobrinos y su abogado, Eduardo Medina, quienes también dieron su versión de los hechos durante la grabación.

El abogado adelantó que “van a salir algunos detalles que hasta ahora no han sido revelados”, generando expectativa por nueva información clave en el caso. La madre de Cri Cri reafirmó su apoyo incondicional: “Vengo a apoyar a mi hijo desde el día uno hasta los 11 meses y 6 días que no paré de luchar por él”.