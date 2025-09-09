Wapa.pe
Axel regresa a Perú con su gira “Íntimo”: cuatro ciudades, un solo corazón

El cantautor argentino Axel llega a Lima con una nueva gira y se presentará en cuatro ciudades del país.

    Axel apuesta por un encuentro que va más allá de la música.
    El cantautor argentino Axel, uno de los artistas más influyentes y queridos de la música romántica en Latinoamérica, anuncia su regreso a Perú con su nueva gira titulada “Íntimo”, la cual llegará este octubre a cuatro ciudades del país: Lima (23 de octubre), Cusco (24 de octubre), Arequipa (25 de octubre) y Chiclayo (26 de octubre). Las entradas estarán disponibles a partir de este lunes a las 11:00 a.m. por Teleticket, con un 20% de descuento válido con cualquier medio de pago.

    La gira “Íntimo” propone una experiencia especial, diseñada para reencontrarse con el público en un formato más personal y emocional, resaltando la esencia de sus grandes éxitos como “Te voy a amar”, “Celebra la vida” y “Amo”, canciones que lo han posicionado como una figura emblemática del pop latino.

    La gira promete una puesta en escena íntima, elegante y sensible, donde la cercanía entre artista y público será el eje principal de cada concierto. Axel apuesta por un encuentro que va más allá de la música, donde cada interpretación será vivida desde el alma.

    Con esta propuesta, el artista argentino reafirma su conexión con el público peruano, ofreciendo una gira que busca dejar huella no solo en los escenarios, sino también en el corazón de quienes lo acompañen.

    ¿Quién es Axel?

    Axel nació en Buenos Aires, Argentina, y desde temprana edad mostró un fuerte vínculo con la música. Su carrera despegó a inicios de los 2000 y rápidamente se ganó un lugar en la escena latina con su estilo romántico, letras profundas y una voz inconfundible. A lo largo de su trayectoria ha recibido múltiples reconocimientos internacionales, ha sido coach en programas como La Voz y ha colaborado con artistas de talla mundial. Más allá de los escenarios, también se ha destacado por su labor solidaria y su cercanía con el público. Una seguidilla de shows inolvidables para los amantes de la música romántica. La cita será a partir de octubre cuatro ciudades del país: Lima (23 de octubre), Cusco (24 de octubre), Arequipa (25 de octubre) y Chiclayo (26 de octubre). Las entradas estarán disponibles a partir de este lunes a las 11:00 a.m. por Teleticket, con un 20% de descuento válido con cualquier medio de pago.

