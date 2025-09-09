Axel regresa a Perú con su gira “Íntimo”: cuatro ciudades, un solo corazón

El cantautor argentino Axel, uno de los artistas más influyentes y queridos de la música romántica en Latinoamérica, anuncia su regreso a Perú con su nueva gira titulada “Íntimo”, la cual llegará este octubre a cuatro ciudades del país: Lima (23 de octubre), Cusco (24 de octubre), Arequipa (25 de octubre) y Chiclayo (26 de octubre). Las entradas estarán disponibles a partir de este lunes a las 11:00 a.m. por Teleticket, con un 20% de descuento válido con cualquier medio de pago.

La gira “Íntimo” propone una experiencia especial, diseñada para reencontrarse con el público en un formato más personal y emocional, resaltando la esencia de sus grandes éxitos como “Te voy a amar”, “Celebra la vida” y “Amo”, canciones que lo han posicionado como una figura emblemática del pop latino.

La gira promete una puesta en escena íntima, elegante y sensible, donde la cercanía entre artista y público será el eje principal de cada concierto. Axel apuesta por un encuentro que va más allá de la música, donde cada interpretación será vivida desde el alma.

Con esta propuesta, el artista argentino reafirma su conexión con el público peruano, ofreciendo una gira que busca dejar huella no solo en los escenarios, sino también en el corazón de quienes lo acompañen.

¿Quién es Axel?