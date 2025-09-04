El RADICAL cambio de vida del Zopilote exluchador de la MMA que le confesó su amor en VIVO a Magaly: desapareció de la tv | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook

Fernando Roca, más conocido como Zopilote, volvió a captar la atención mediática en 2023 al reiterar en vivo sus sentimientos hacia Magaly Medina durante un enlace con Magaly TV La Firme. Con un estilo entre jocoso y sincero, el exluchador de artes marciales mixtas (MMA) repitió su ya famosa frase dirigida a la conductora: “Me gustas pues, con todo respeto”.

No era la primera vez que protagonizaba un momento similar. Hace unos 15 años, también en un programa de Medina, Roca sorprendió al confesarle en vivo: “He venido para decir lo que te dije la otra vez, me gustas pe”, declaración que quedó grabada en la memoria de la televisión de espectáculos.

¿Qué es de la vida de Zopilote, exintegrante de Habacilar?

Hoy en día, Zopilote lleva un estilo de vida más reservado y alejado de la pantalla chica. Una de sus últimas apariciónes públicas fue cuando visitó a Víctor Angobaldo, conocido personaje de la farándula, quien se encontraba hospitalizado en el Complejo Hospitalario Alberto Barrón del Callao esperando un trasplante de riñón. Pese a las diferencias que tuvieron en el pasado, Roca decidió acercarse para mostrarle su apoyo en ese difícil momento, un gesto que fue difundido por Magaly TV La Firme.

Tras esa visita, el exMMA recurrió a su página oficial de Facebook para agradecer al programa de Medina y enviar un mensaje a sus seguidores. En dicha publicación expresó su aprecio hacia Angobaldo y recalcó que continúa entrenando: “Muchas gracias al programa de Magaly Medina por la entrevista que tuve con Víctor Angobaldo, gran persona. Me sentí muy bien al ver que todos siempre estamos con él. Sigo entrenando, nunca dejé de hacerlo, pronto me verán en la jaula. Saludos a todos ustedes”. Esa fue su última publicación, fechada el 27 de junio de 2023.

Sin embargo; la última aparición del 'Zopilote' en público fue cuando se realizó el evento de reunión de 'Habacilar', aquí realizó diferentes dinámicas junto a Roger del Águilar, Raúl Romero y Katia Palma.

Su paso por Habacilar y la MMA