Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Pamela López sorprende con respuesta al revelarse posible embarazo de Paul Michael: "Embarazada"

El radical cambio de vida del Zopilote exluchador de la MMA que le confesó su amor en vivo a Magaly

Apareció en distintos programas de Habacilar y vivía enamorado de Magaly Medina. ¿Qué fue de él?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    El radical cambio de vida del Zopilote exluchador de la MMA que le confesó su amor en vivo a Magaly
    El RADICAL cambio de vida del Zopilote exluchador de la MMA que le confesó su amor en VIVO a Magaly: desapareció de la tv | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook
    El radical cambio de vida del Zopilote exluchador de la MMA que le confesó su amor en vivo a Magaly

    Fernando Roca, más conocido como Zopilote, volvió a captar la atención mediática en 2023 al reiterar en vivo sus sentimientos hacia Magaly Medina durante un enlace con Magaly TV La Firme. Con un estilo entre jocoso y sincero, el exluchador de artes marciales mixtas (MMA) repitió su ya famosa frase dirigida a la conductora: “Me gustas pues, con todo respeto”.

    No era la primera vez que protagonizaba un momento similar. Hace unos 15 años, también en un programa de Medina, Roca sorprendió al confesarle en vivo: “He venido para decir lo que te dije la otra vez, me gustas pe”, declaración que quedó grabada en la memoria de la televisión de espectáculos.

    ¿Qué es de la vida de Zopilote, exintegrante de Habacilar?

    Hoy en día, Zopilote lleva un estilo de vida más reservado y alejado de la pantalla chica. Una de sus últimas apariciónes públicas fue cuando visitó a Víctor Angobaldo, conocido personaje de la farándula, quien se encontraba hospitalizado en el Complejo Hospitalario Alberto Barrón del Callao esperando un trasplante de riñón. Pese a las diferencias que tuvieron en el pasado, Roca decidió acercarse para mostrarle su apoyo en ese difícil momento, un gesto que fue difundido por Magaly TV La Firme.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Del modelaje aL CRISTIANISMO: La impactante TRANSFORMACIÓN de Cati Caballero tras DEJAR LA TV para SIEMPRE y dedicarse a esto

    Tras esa visita, el exMMA recurrió a su página oficial de Facebook para agradecer al programa de Medina y enviar un mensaje a sus seguidores. En dicha publicación expresó su aprecio hacia Angobaldo y recalcó que continúa entrenando: “Muchas gracias al programa de Magaly Medina por la entrevista que tuve con Víctor Angobaldo, gran persona. Me sentí muy bien al ver que todos siempre estamos con él. Sigo entrenando, nunca dejé de hacerlo, pronto me verán en la jaula. Saludos a todos ustedes”. Esa fue su última publicación, fechada el 27 de junio de 2023.

    Sin embargo; la última aparición del 'Zopilote' en público fue cuando se realizó el evento de reunión de 'Habacilar', aquí realizó diferentes dinámicas junto a Roger del Águilar, Raúl Romero y Katia Palma.

    Su paso por Habacilar y la MMA

    Fernando Roca alcanzó gran popularidad en 2003 gracias a su participación en el programa juvenil Habacilar, conducido por Raúl Romero. Su carisma y personalidad extrovertida lo convirtieron en uno de los favoritos del público. Más adelante, desarrolló una faceta como luchador profesional de MMA, lo que reforzó su imagen en el ámbito deportivo y mantuvo vivo el recuerdo de su figura en el entretenimiento incluso después de alejarse de la televisión.

    SOBRE EL AUTOR:
    El radical cambio de vida del Zopilote exluchador de la MMA que le confesó su amor en vivo a Magaly
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Pamela López sorprende con respuesta al revelarse posible embarazo de Paul Michael: "Embarazada"

    Fuerte polémica: Nidia Bermejo, Olinda de 'Al fondo hay sitio' recibe ola de críticas por trato a perrito callejero

    Melissa Paredes le manda chiquita a Ethel por su reacción tras ampay: "Si es mujer la despiden, pero si es hombre: 'es mi amigo'"

    Madre de ‘Cri Cri’ rompe su silencio y revela por qué devolvió camioneta que Jefferson Farfán regaló a su hijo: “No somos materialistas”

    Mark Vito viaja con Leslie Echevarría a EE. UU para presentarla a su familia, pero pasó lo impensado: "No tiene ni para el taxi"

    Lo más vistos en Farándula

    ¿Qué hizo Pamela López horas antes de la llegada de Christian Cueva al país para encontrarse con sus hijos?

    Antonio Pavón rompe en llanto al confesar doloroso testimonio sobre la enfermedad que adolece su hijo con Sheyla Rojas

    Magaly Medina cuestiona millonario pedido de pensión de Pamela López a Christian Cueva: "Ni que fuera Messi"

    ¿Problemas en el paraíso? Susana Alvarado reaparece y lanzan contundente mensaje: "Decías que era la única..."

    Maju Mantilla sorprende a todos con publicación en pleno divorcio y dolorosa confesión: "No siempre tienes..."

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 17.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;