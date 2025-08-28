El nuevo canal digital de GV Play , encabezado por la siempre polémica Gisela Valcárcel y un equipo de periodistas, consiguió captar hasta dos mil espectadores en su primera transmisión, llamando la atención en las redes y en la competencia en el horario.

El reciente enfrentamiento entre Gisela Valcárcel y América Televisión no solo generó titulares, sino que también se convirtió en la antesala perfecta para el estreno de su nueva apuesta digital: "Mostritos y Pirañas". La propuesta se lanzó el miércoles 27 de agosto a través de GV Play y sorprendió con un arranque que superó expectativas.

El estreno que coincidió con ‘América Hoy’

El programa debutó en simultáneo con el horario de "América Hoy", lo que encendió aún más la polémica por la imposibilidad de que la ‘Señito’ promocione sus proyectos en el magazine que produce su propia empresa, GV Producciones.

La propia Gisela explicó que su objetivo era “producir un programa que considero un aporte para todos”, destacando que busca acercar el análisis periodístico a un público más joven y digital.

La audiencia que sorprendió en el primer día

Según cifras compartidas por el creador de contenido Ric La Torre, el streaming llegó a registrar entre 1300 y 2000 espectadores en simultáneo, números inusuales para una primera transmisión.

“Usualmente, los programas digitales empiezan con 100, con 80. Que este espacio haya alcanzado dos mil en su arranque es un buen número”, opinó el tiktoker. El pico se produjo cuando el panel analizó la controversia entre Valcárcel y América TV.

Por su parte, Macla Villamonte, una de las conductoras, celebró el recibimiento con ironía: “La gente no sabe ni quiénes somos. La gente no sabe qué hacemos, pero ya somos trending topic”.

El equipo de ‘Mostritos y Pirañas’

El programa está conducido por un equipo variado que combina experiencia televisiva con apuestas digitales:

José Miguel Hidalgo: periodista con más de 15 años de trayectoria y profesor universitario. “No hay periodismo sin calle”, recalca.

Romina Delgado: especialista en proyectos de historia y actualidad nacional.

Macla Villamonte: comunicadora y podcaster, aporta un estilo directo y pasional.

Mauricio Aguirre: veterano del periodismo de investigación con 44 años de carrera, conocido por liderar programas como Cuarto Poder y Punto Final.

¿Qué busca el nuevo programa?