La defensa de Rodrigo González informó que el juicio por presunta violencia psicológica contra Karen Schwarz concluyó a su favor; fue declarado inocente.

Rodrigo González, conductor del programa de espectáculos 'Amor y Fuego', enfrentaba varios procesos judiciales por presunta agresión psicológica a diferentes artistas. Sin embargo, su abogada informó que en el caso presentado por Karen Schwarz, fue absuelto de todos los cargos, quedando completamente declarado inocente, lo que representa un alivio para él tras semanas de tensión mediática y legal. Su absolución marca un cierre importante en este conflicto judicial.

Peluchín es absuelto en juicio contra Karen Schwarz

En el programa 'Amor y Fuego', la abogada de Rodrigo González, Keylan Yesquén, apareció para darle al conductor una excelente noticia. La doctora anunció que 'Peluchín' fue exonerado de todos los cargos que le había impuesto la artista Karen Schwarz.

Cabe recordar que la modelo había iniciado acciones legales contra el presentador de TV tras ser llamada 'mosca muerta' hace algunos años. Ahora, la defensa de 'Peluchín' confirmó que no existió agresión psicológica hacia la ex Miss Perú, por lo que un juez decidió absolverlo de todos los cargos.

"La única víctima de acoso y violencia psicológica es el señor González. Esta es una victoria más porque el juzgado te ha absuelto y ha dicho que tú no eres ningún agresor y que Karen Schwarz no es ninguna víctima de lesiones leves en salud mental", expresó en vivo.

¿Qué dijo Rodrigo González?

Después de esto, el conductor de televisión compartió más detalles sobre el largo proceso judicial que finalmente se resolvió años después. Reveló que la modelo se negó a someterse a un examen para comprobar si sufrió violencia psicológica y aseguró que la única persona capaz de terminar su carrera en la pantalla chica sería Karen Schwarz.

"Ella se negó a pasar el examen, lo suyo es victimización pura y dura. Ella no se encuentra responsable de sus fracasos televisivos. Ella cree que porque nos hemos reído acá de algunas cosas, por su manera de ser de 'mosca muerta', de aparentar ser una cosa frente a cámaras cuando en realidad es otra cuando se apaga", expresó.

Asimismo, señaló que no tiene el poder para cambiar la opinión del público ni para influir en los ejecutivos para que no le den un espacio televisivo. Por ello, también habría ganado este proceso.

"Ella cree que mi opinión es poderosa para mover masas y desaparecer a alguien en la televisión y convencer a los ejecutivos que no la contraten", agregó.