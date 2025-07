Sin previo aviso, Rodrigo González lanzó una inesperada primicia durante la emisión del 9 de julio de Amor y Fuego: la periodista Ely Yutronic estaría embarazada. Lo que parecía ser una exclusiva rápidamente se convirtió en una controversia encendida en redes sociales, ya que la propia Ely no había confirmado públicamente la noticia.

Durante el programa, el popular conductor conocido como ‘Peluchín’ afirmó en vivo que su colega se encontraba en la dulce espera. Sin embargo, Ely, abordada por las cámaras en ese mismo instante, optó por mantenerse en silencio y no confirmar ni desmentir la información, dejando desconcertado al público.

“Eso no se hace, qué falta de respeto a su privacidad”, “Ella bien educada, pero debieron esperar que ella haya pasado los tres meses”, “Se debe esperar al menos tres meses antes de hacer pública una noticia como esa”, fueron algunos de los comentarios más repetidos por los usuarios.

Para muchos, más allá del escándalo mediático, lo preocupante fue que Ely no haya tenido la oportunidad de contar la noticia a su manera. Incluso señalaron que culturalmente existe una norma no escrita que recomienda no revelar un embarazo en etapas tempranas, por respeto y precaución.