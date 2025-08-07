Rebeca Escribens lanza una clara advertencia a Onelia Molina . ¿Volverá con Mario Irivarren pese al drama? Él le pidió perdón entre lágrimas en televisión nacional.

Mario Irivarren sorprendió al responder que no se casaría con Onelia y Rebeca le mostró la red flag. | Composición Wapa.

La reconocida conductora Rebeca Escribens no se quedó callada y lanzó un consejo sin filtro para Onelia Molina, tras las declaraciones de Mario Irivarren en la secuencia ‘El Espejo’ de Esto es guerra. La también actriz no dudó en dar su punto de vista sobre la posible reconciliación entre los exchicos reality.

“Bueno, indistintamente de lo que vaya a pasar más adelante… Onelia, ahí no es, ahí no es. No me han pedido un consejo, pero como soy metete, lo doy”, expresó tajantemente en América Espectáculos, encendiendo el debate entre los fans de la pareja.

En plena celebración por Fiestas Patrias, Onelia Molina y Mario Irivarren fueron vistos juntos disfrutando de un viaje, lo que avivó los rumores sobre una posible reconciliación. Ambos también coincidieron en el cumpleaños del hermano de la modelo, fortaleciendo las sospechas.

Mario Irivarren rompe su silencio y abre su corazón

Durante la edición del 5 de agosto de Esto es guerra, Mario Irivarren fue puesto contra las cuerdas en la dinámica de preguntas personales. Ante el cuestionamiento de Mathías Brivio sobre su viaje a Chile con Onelia, el influencer respondió con evasivas, pero con mucha emoción.

“Los temas personales son complicados. Mi historia con Onelia tiene más matices de lo que ustedes pueden saber… Siempre será mi amor. Vivimos dos años de relación juntos. Nunca discutimos, fue una relación muy sana, muy linda y eso no se va a borrar nunca”, dijo visiblemente afectado.

Pide perdón entre lágrimas y reconoce sus errores

El también conductor del pódcast Good Time aprovechó el espacio para expresar públicamente su arrepentimiento. Su mensaje fue tan sincero como doloroso: “No me va a alcanzar la vida para pedirle perdón… La hice pasar momentos muy feos durante estos meses que no se merecía. Onelia es una persona noble, de buenos sentimientos y de gran corazón”, confesó.

Además, admitió que las fallas del pasado lo siguen persiguiendo: “Ella no merecía ni un solo segundo de todo lo que pasó y ese es un dolor que me acompaña todos los días, es una batalla interna que peleo día a día, que me carcome”, aseguró con voz entrecortada.

Quiere cerrar el capítulo, pero aún no supera el daño causado

En una reflexión final, Mario dejó en claro que, aunque no puede volver el tiempo atrás, desea que ambos puedan sanar sus heridas.

“Jamás quisiera causarle ningún tipo de daño o dolor a las personas que quiero, en específico a Onelia… Espero que algún día todo este episodio tan triste y desastroso pueda quedar en el pasado”, sentenció.