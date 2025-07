Magaly Medina dejó sorprendidos a los televidentes al revelar durante su programa que evalúa la posibilidad de regresar a la universidad para continuar con sus estudios de periodismo, carrera que dejó inconclusa tras cursar dos años y medio en la Universidad Jaime Bausate y Meza, al optar por dedicarse de lleno a la televisión.

No obstante, luego de conversar con Beto Ortiz en su podcast, donde él comentó que quiere volver a estudiar, la conductora se sintió inspirada y reconoció que también lo está considerando seriamente.

"Pero yo no iría como él, todos los días a clases, ¿y qué hago con el programa? ¿Quién lo hace? Ni modo, así que yo tendría que hacer unas clases virtuales, pero sí, yo creo que el hablar con él me ha motivado bastante. Es una idea que me viene rondando hace tres años, pero de verdad, mis ocupaciones me impiden dedicarme a solo ser una alumna universitaria", afirmó la conductora.

Magaly Medina quiere estudiar, pero su agenda sería un obstáculo

La reconocida 'Urraca' expresó su intención de finalizar sus estudios universitarios, aunque admitió que su carrera en la televisión y los diversos proyectos que encabeza representan un gran obstáculo para volver a las aulas y readaptarse al entorno académico.

"Cómo le dije, me ha motivado a salir de mi zona de confort. Lo que pasa es que a mí me da mucha pereza tener que estudiar algo que todos los días acá practicamos y hacemos. Además, ir otra vez a clases universitarias a mí me parece un poco pesado, cuando tengo tantas cosas, tantos proyectos en mi cabeza", manifestó durante su programa 'Magaly TV, la firme'.

Beto Ortiz motiva a Magaly Medina a concluir su formación universitaria

El presentador de 'El valor de la verdad' compartió con Magaly Medina que, a sus 57 años, ha decidido retomar sus estudios con el objetivo de cumplir el anhelo de sus padres. Además, aprovechó para motivar a la conductora, quien expresó que las clases presenciales y compartir aula con estudiantes jóvenes no le resultan atractivos. "Hace 2 años, 3 años, un amigo mío que pertenece a una universidad me viene persiguiendo para que yo termine la universidad ahí. Pero, ¿sabes qué me desanima? Las clases presenciales, porque ¿qué voy a hacer con unos chibolos a mi costado que están en pañales?", afirmó.