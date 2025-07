Korina Rivadeneira resaltó el gran apoyo que ha recibido de su esposo, Mario Hart: “Me cuidó desde el inicio”

“Hola, Tato. Hola a toda la gente que nos está viendo en la casa. Hola a todo el equipo que me acompaña y que me ha ayudado durante todo este proceso”, expresó apenas iniciada la emisión.

“Parece que han sido dos semanas y ha sido solamente desde anoche hasta hoy. Y quiero empezar agradeciendo a las personas que me han apoyado y respaldado. Primero, a mi esposo”, mencionó conmovida.

El apoyo de Mario Hart fue inmediato y decisivo. Korina no solo destacó su presencia, sino también su rapidez al intervenir cuando más lo necesitaba.

“He sentido súper vulnerable, me he sentido expuesta, vulnerada completamente”, confesó con total honestidad, conmoviendo a sus seguidores.

“Quiero agradecer también a las personas, a las tres chicas del Ministerio de la Mujer que fueron y me apoyaron y me guiaron. Hoy estuvieron conmigo toda la mañana y parte de la tarde también estuvo la policía allí tomándome la denuncia”, reveló.

“Definitivamente, gracias a ellas he tomado la decisión de denunciar para dejar un precedente, porque no debe existir ni el más mínimo de tolerancia al más mínimo irrespeto de parte de nadie y eso quiero que quede clarísimo” , aseguró.

“Quiero agradecer también a América Televisión, a ustedes que me escribieron, a la producción que me escribió y estuvo ahí al tanto ayudándome con todo, a Edgar que consiguió al chico. Me parece impresionante todo lo que logró, todo lo que hizo”, comentó.