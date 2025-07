“Me parece absurdo que después de más de diez años de divorciados, Mariella siga mencionándome. Es una vergüenza. Seguramente su esposo no trabaja y necesita dinero para mantenerlo. No piensa en el daño que le hace a nuestra hija” , expresó en una entrevista para el diario Trome.

Asimismo, Ode aclaró que nunca fue mantenido por la exvedette y que siempre se mantuvo económicamente: “Ella nunca me mantuvo. Que ganara más que yo, puede ser, pero yo siempre trabajé. Jamás le levanté la mano. Al contrario, cuando ella me golpeaba, yo solo le detenía las manos. Yo no me sentaría a hablar mal de ella ni por todo el dinero del mundo”.

“El productor fue a mi cevichería para convencerme, pero mi hija me pidió que no me exponga. Me duele porque teníamos una buena relación, y ahora todo se ha complicado. Lo más triste es que Mariella habla cuando fue ella misma quien quedó mal públicamente al defender a su pareja y no respaldar a su hija”, concluyó visiblemente decepcionado.