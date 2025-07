¡LA RESPALDA! Magaly Medina no dudó en defender a Alexandra Hörler , luego que esta contara durante una entrevista para ‘Magaly TV: La Firme’ que solo ha recibido críticas por estar esperando su primer bebé a los 40 años.

La periodista salió al frente y cuestionó a las personas que envían comentarios negativos a una mujer durante el periodo más sensible y vulnerable, que es el embarazo, afirmó que hoy por hoy, las mujeres pueden salir embarazadas hasta cuando la ciencia lo permita.

“Dice que hay gente malosa que por las redes le dicen que su hijito le va a salir mal, que no puede tener un hijo a los 40, ¿quién ha dicho que una mujer no puede tener hijos a los 41?. Podemos tener a los 35, a los 40″, pronunció.

La popular ‘Urraca’ aconsejó a Hörler no hacer caso a esas palabras, ahora que está en la dulce espera y que disfrute este tiempo y, resaltó que cuando llegue a los 60 años, tendrá un hijo mayor edad.

“Que les vaya lindo, que lo disfruten y que ni siquiera hagan caso a esa gente, que solo porque no tienen qué escribir, te dicen que no puedes tener un hijo a los 40. Ríete de eso, de esas críticas. Ellos no lo van a mantener. Cuando ella tenga 60, su hijo va a tener 20 años”, agregó.