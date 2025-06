El regreso de Vania Bludau a ‘ Esto es Guerra ’ no solo sacudió las competencias, también desató las miradas hacia Onelia Molina, quien recientemente terminó su relación con Mario Irivarren , ex de Bludau. En medio del revuelo, la chica reality compartió que recibió una llamada importante de su padre y el respaldo que recibió de su progenitor en tan incómodo momento.

“Mi papá es el ejemplo de hombre que necesito en mi vida, que me merezco, me llena de mensajes. De la nada es como que veo mi celular en la mañana y es como ‘te amo’. Necesito a mi papá, pero en chibolo, en colágeno”, agregó entre risas.

En su intervención del viernes 13 de junio, la modelo dejó en claro que la situación le resulta incómoda y que no fue ella quien provocó el cruce, pero aun así terminó involucrada emocionalmente. “Definitivamente, creo que ha sido una situación incómoda, que lamentablemente yo no busqué, no generé. Siento que estoy pagando los platos rotos por situaciones y acciones de personas que me faltaron el respeto en su momento”, expresó.