Flavia encara EN VIVO a madre de Ale Fuller tras revelaciones de Pablo Heredia: "¡¿Por qué hablas?!"

"Ale está afectada. A ella no le gusta el escándalo. Tomé mal al saber que Flavia salió con Pablo. A nadie le parece bonito que una amiga empiece una relación con tu ex. Ella admitió que se equivocó, tuvo la valentía de reconocérselo a Ale. He visto chats y mi hija me ha contado qué hablaron. Eso es rescatable", dijo Doberti.

"Acabo de hablar con Mayra y Ale. Yo no me he retractado de que Pablo y Mayra tuvieron algo porque la producción lo sabía, eso es verdad. Yo aclaré que Ale no tuvo nada que ver en esa relación. Ale no estaba enterada de ellos dos. No entiendo por qué tiene que salir la mamá a aclarar esto. Busquen a Ale. ¿Por qué salen terceros a hablar de este tema? Mi mamá no sale a hablar de esto", dijo.