“Era una época en la que ya no era un secreto, que yo salía demasiado, tomaba demasiado, la paraba fregando a cada rato y no me juntaba con las amistades adecuadas”, confesó al admitir que su entorno influyó negativamente en su comportamiento.

Al recordar su pasado sentimental, Flavia se refirió directamente a su vínculo con el actor Pablo Heredia y explicó las razones que la llevaron a ponerle fin. “Sinceramente, la verdad es que, si bien Pablo me trataba súper bien en ese momento y era una persona que me hacía reír y chévere, yo no me enamoré y sí es verdad que la relación terminó por Patricio”, dijo.