La presentadora señaló que seguirá criticándola porque parece que exreina ya no sabe cómo presentarse ante el público. “Ha sido tan incongruente en el mensaje que ha dado en los últimos tiempos, que ya no sabemos ¿quién es Laura Spoya? O ¿cuál es el personaje que está interpretando en sus diferentes apariciones? No es una personalidad definida”, agregó Medina.

Fiel a su estilo sarcástico, Peluchín también cuestionó que la exreina de belleza no haya sido clara al hablar de su ruptura, dejando más dudas que certezas. “Dices que no quieres que se especule, pero no aclaras nada. Al contrario, solo apelaste al drama del mal momento que estás viviendo y no diste ninguna explicación real”, sentenció.