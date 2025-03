La periodista exigió medidas urgentes para frenar la inseguridad que sigue cobrando vidas, dejando en evidencia el temor y la frustración de miles de peruanos. “Yo como mujer estoy harta de tener una mujer con tan poca valentía en el primer cargo del Estado. Yo no puedo entender como la primera mujer que llegó a ser presidenta de este país no muestra lo que las mujeres somos capaces de hacer. A mí esa señora no me representa”, dijo muy molesta.