"¡Hasta cuando!": Vocalista de Armonía 10 que sobrevivió al ataque da sentido tributo a Paul Flores

A través de un conmovedor mensaje en sus redes sociales, Laban recordó los momentos compartidos con Flores y lamentó que la violencia le haya arrebatado la vida a su ‘hermano’ en la música. “Te quiero recordar así: alegre, bromista, de buen corazón… una persona que no se metía con nadie. Recuerdos que jamás se borrarán de mi memoria. Te conocí hace muchísimos años. Te arrancaron la vida, hermano, no tenía que ser así. Aún no lo puedo creer”, escribió.