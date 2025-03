"Iba al circo. Dime sí o no", se le escucha decir a Carbajal, mientras Orbegoso reaccionaba sorprendida, tratando de defenderse. "Él fue mi esposo, yo tenía que divorciarme", respondió ella. "Y por eso, mientras que salías conmigo, te ibas a dormir con él", replicó Luigui, mirándola directamente. "Yo tenía qué", contestó Dorita. "¿O no te ibas a dormir con él? ¿No te ibas a dormir con él?", insistió el exintegrante de Skándalo.

"Ella habla como si no tuviera nada. Un historial y un pasado. Le dice a Pamela Franco: ‘Ay, ella no vive en el pasado. Ella vive con el pasado’ (en relación a Christian Cueva). ¿Ah, sí? Hablamos del pasado. También había algo clandestino por ahí. Y el mismo Luigi se lo dijo en su cara pelada frente a frente. La evidenció y le dijo: ‘Cuando tú estabas con Chemo Ruiz, que me decía que él viajaba mucho y todo, pero él te iba a recoger al circo cuando ya nosotros salíamos juntos’", expresó Medina, recordando que su programa y revista captaron a Dorita en varias ocasiones con Luigui antes de que su separación con Chemo Ruiz fuera oficial.

En otro video, se escucha a Dorita decir: "Yo siempre me comporté como dama". "¿Fuiste infiel a Chemo?", preguntó Magaly Medina. "Tampoco y tú lo sabes", respondió la exbailarina mirando a Carbajal. "No lo sé", replicó él rápidamente. "(¿Cómo que no lo sabes?) No lo sé", reafirmó Luigui.