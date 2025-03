Alondra Huarac no se quedó callada y le respondió con todo a Janet Barboza , luego de que esta se quejara por no ser avisada de la renovación del programa ‘La Movida de los Sábados’. La joven presentadora dejó claro que no pretende imitar a nadie y que tiene su propio estilo. ¿Qué fue lo que dijo? ¡Aquí te lo contamos todo!

"Me hubiese gustado que al menos pidan mi opinión. También mi permiso, porque ese nombre me pertenece, pero nada de eso ocurrió, yo no me enteré. Nadie me dijo: 'Janet, vamos a hacer esto'", comentó con incomodidad.