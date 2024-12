Flor Polo no guardó más silencio ante los señalamientos que hizo Susy Díaz y a través de un largo comunicado, la ex de Néstor Villanueva decidió dar la cara y limpiar la imagen que su madre vendió de ella.

“La absorben bastante, todos los días está dejando sus trabajos porque ella es imagen de marcas y me dan la queja a mí porque pidió permiso para estar en eso. Mucho tiempo está dedicando a algo que creo que no veo que le sume, no veo que le sume. Ella nunca me hace caso. Este, hay cosas que no aprende, ¿no?”, sostuvo.