¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán y quienes son las madres de ellos? | Composición Wapa

Francisco "Paco" Bazán es reconocido en Perú por su multifacética carrera, que lo ha visto evolucionar de ser un destacado guardameta a convertirse en un carismático conductor de televisión y actor nacional.

Su trayectoria en el fútbol profesional peruano, defendiendo los colores de importantes equipos, le otorgó fama y respeto antes de hacer la transición a los medios de comunicación, donde ha sabido ganarse el cariño del público con su simpatía y facilidad con el lenguaje.

Paco Bazán: del deporte a la Televisión

La transición de Paco Bazán del fútbol a los medios de comunicación no fue inmediata, pero sí de forma causal. Utilizando su conocimiento deportivo y carisma frente a cámaras, logró forjar una segunda carrera exitosa, demostrando que la pasión y la dedicación pueden abrir puertas en múltiples campos.

A la fecha, el exdeportista es un rostro familiar en programas de televisión, actualmente en "El deportivo en otra cancha", donde aporta su visión única sobre deportes, entretenimiento y cultura.

Vida personal de Paco Bazán: compromiso y familia

En lo que respecta a su vida personal, Paco Bazán ha sido relativamente reservado, aunque no sin compartir algunos momentos felices con su público que lo acompaña de lunes a viernes.

Se sabe que Bazán es un padre dedicado, pero detalles específicos sobre su vida familiar y el número exacto de hijos se han mantenido fuera del foco público principal hasta hace poco.

Lo único que se conoce de su esposa es que responde al nombre de Janice. De ella no se sabe a que se dedica o que estudió, fuera de su rol importante como madre de dos hermosos hijos.

¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán?

Se sabe que el presentador Paco Bazán tiene dos lindos herederos en su matrimonio con Janice. Los hijos del también actor son una niña y un niño, a quienes no expone mediáticamente.

“Fueron 20 años en los que viví perdido, insatisfecho conmigo, de que nada me llenara. Tenía una esposa maravillosa, el amor de mi vida, espectacular en todos los sentidos. Una mujer de valor, íntegra, decente, amorosa, mi amor de juventud, que fue mi esposa y me regaló dos hijos maravillosos”, refirió en una entrevista pasada con Blanca Ramírez, de Ritmo Romántica.

La figura del espacio deportivo de ATV tiene contadas fotos expuestas a lado de sus retoños; sin embargo, en ese pasado diálogo, el actor reveló que tuvo un tercer hijo, de una relación extramatrimonial. Él no mencionó el nombre de la madre de su heredero, pero sí lo reconoció.

Las madres de sus hijos: un asunto privado

Respecto a las madres de sus hijos, Paco Bazán ha optado por mantener esa área de su vida en total hermetismo. Lo que es evidente es su compromiso con el bienestar y la educación de sus hijos, enfocándose en brindarles un entorno estable y amoroso.

El exdeportista aprendió de su lamentable pasado y cree que es un hombre que fue socorrido por Dios, por lo que ahora intenta hacer las cosas de forma correcta.

"Yo era un mal papá, un pésimo papá, ausente, vehemente y que corregía con violencia. No era empático, era egoísta. No me daba cuenta, no lo hacía por dañar”, manifestó Paco Bazán.