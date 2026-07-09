¡LUTO EN LA MÚSICA! Muere Bonnie Tyler, la voz detrás de "Total Eclipse of the Heart", a los 75 años

El mundo de la música internacional llora la pérdida de Bonnie Tyler , la icónica cantante galesa, fallecida a los 75 años en Portugal. La artista enfrentó una enfermedad durante los últimos meses.

El mundo de la música internacional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Bonnie Tyler, la reconocida cantante galesa que conquistó a millones de personas con éxitos inolvidables como ‘Total Eclipse of the Heart’ y ‘Holding Out for a Hero’. La artista murió a los 75 años mientras permanecía en Portugal, país donde se encontraba recibiendo tratamiento médico y desde donde tenía previsto continuar con varias presentaciones como parte de su agenda profesional.

La noticia fue confirmada por sus familiares y su equipo de trabajo a través de un comunicado oficial difundido pocas horas después de su deceso. Según informaron, la intérprete perdió la vida en un centro médico portugués, donde permanecía internada debido a una enfermedad que enfrentaba en los últimos meses.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Bonnie Tyler?

De acuerdo con la información proporcionada por su entorno más cercano, la artista falleció de manera inesperada mientras recibía atención especializada en un hospital de Portugal.

"La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal a consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada", señala el comunicado.

Asimismo, sus seres queridos solicitaron respeto y discreción en medio del difícil momento que atraviesan. "Por ahora pedimos privacidad para afrontar esta tragedia", menciona el mensaje.

Meses antes de su fallecimiento, Bonnie Tyler había sido ingresada de emergencia en un hospital de Faro, ciudad portuguesa donde poseía una residencia. La cantante fue sometida a una intervención quirúrgica intestinal de urgencia el pasado 6 de mayo de 2026.

Tras la operación, los especialistas decidieron inducirle un coma médico como parte del proceso de recuperación en cuidados intensivos. En aquel momento, representantes de la artista informaron que la cirugía había sido exitosa y que su evolución requería reposo absoluto, además de un entorno alejado de la exposición pública.