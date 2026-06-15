Mundial 2026: ¿Cuál es la canción oficial preferida por los peruanos?

Mientras el Mundial 2026 ya vive sus primeras emociones tras la ceremonia inaugural , una encuesta revela cuál es la canción oficial de los mundiales que permanece en la memoria de los peruanos.

El Mundial 2026 ya está en marcha. La ceremonia inaugural, realizada en el Estadio Azteca de Ciudad de México, tuvo a la música como una de sus grandes protagonistas, con la presentación de Shakira y Burna Boy interpretando 'Dai Dai', el nuevo tema oficial de la Copa del Mundo.

En medio de la fiesta mundialista, surge una pregunta entre los aficionados: ¿cuál es la canción oficial de los mundiales que más recuerdan los peruanos?

La respuesta la tiene una reciente encuesta realizada por Netquest para Betsson. Y el resultado es contundente: casi la mitad de los peruanos (48,21%) considera que 'Waka Waka', interpretada por Shakira para el Mundial de Sudáfrica 2010, es la mejor canción oficial en la historia de las Copas del Mundo.

La ventaja del tema de la artista colombiana es contundente. Con una diferencia de casi 25 puntos porcentuales, supera ampliamente a 'La Copa de la Vida', de Ricky Martin, himno oficial de Francia 1998, que obtuvo el 23,29% de las preferencias.

En tercer lugar aparece 'Live It Up', canción oficial de Rusia 2018 e himno del último Mundial disputado por la selección peruana. El tema, interpretado por Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi, alcanza el 6,50%. Le sigue 'We Are One (Ole Ola)', de Brasil 2014, interpretada por Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte, con 5,36%.

Más atrás figura 'Un'estate italiana', considerada por muchos aficionados como uno de los himnos más icónicos de los mundiales. La canción, interpretada por Gianna Nannini y Edoardo Bennato para Italia 1990, registra el 5,07% de las preferencias.

Según el análisis, los resultados reflejan cómo las canciones mundialistas trascienden el torneo y se convierten en parte de la memoria colectiva de los aficionados. Más allá de los resultados deportivos, estos temas acompañan a generaciones enteras de hinchas y se mantienen vigentes muchos años después de cada Copa del Mundo.