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Salen a la luz las ÚLTIMAS PALABRAS de querido exchico reality a horas de su TRÁGICO final: "No puedo creer por qué..."

El crimen ocurrió la madrugada del 5 de julio, y aunque fue trasladado al hospital, el chico reality no sobrevivió. La Policía investiga las circunstancias del asesinato en este trágico suceso.

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    ¿Cuál fue el último mensaje que el chico reality envió a su pareja? | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Salen a la luz las ÚLTIMAS PALABRAS de querido exchico reality a horas de su TRÁGICO final: "No puedo creer por qué..."

    La repentina muerte de Erick Javier Sánchez Suárez continúa causando conmoción entre quienes lo conocieron dentro y fuera de la televisión. A pocos días de confirmarse el fallecimiento del exintegrante de 'BLN Ecuador', se conoció el contenido del último mensaje que intercambió con su pareja, Josselin Jiménez, conversación que hoy cobra un significado especial para sus familiares, amigos y seguidores.

    La publicación realizada por la joven en redes sociales generó una ola de reacciones, ya que mostró las palabras que Erick le envió horas antes del ataque armado que terminó con su vida en la provincia ecuatoriana de Manabí.

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    ¿Cuál fue el último mensaje que Erick Sánchez envió a su pareja?

    Josselin Jiménez decidió compartir con sus seguidores una captura de pantalla que contiene la última conversación que sostuvo con Erick Sánchez. En la imagen se aprecia que el exchico reality le envió una fotografía del lugar donde se encontraba durante esa noche.

    El último mensaje que envió el exchico reality antes de su fatídica muerte
    El último mensaje que envió el exchico reality antes de su fatídica muerte

    Junto a la instantánea, el joven escribió: “Mira, amor, está así, pero no estoy bailando ni quiero bailar”. Instantes después, también se interesó por el estado de su pareja y continuó la conversación con normalidad, sin imaginar que serían sus últimas horas de vida.

    Tras difundir el mensaje, Josselin acompañó la publicación con unas sentidas palabras que reflejan el profundo dolor que atraviesa por la pérdida del excompetidor televisivo. “Tu último mensaje, mi amor... Hoy íbamos a salir. No puedo creer por qué me dejaste sola”, expresó.

    La emotiva despedida generó cientos de comentarios de apoyo de usuarios y seguidores de la pareja, quienes lamentaron la tragedia y enviaron mensajes de fortaleza a la joven.

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    Así ocurrió el trágico fallecimiento de Erick Sánchez

    El asesinato de Erick Javier Sánchez Suárez se registró durante la madrugada del domingo 5 de julio en la parroquia Ayacucho, ubicada en el cantón Santa Ana, provincia de Manabí, en Ecuador.

    Según los primeros reportes difundidos por medios locales, el exintegrante de 'BLN Ecuador' fue víctima de un ataque armado cuyas circunstancias todavía son materia de investigación por parte de las autoridades ecuatorianas.

    Tras recibir varios impactos de bala, Sánchez fue trasladado de emergencia al Hospital de Especialidades de Portoviejo. No obstante, los médicos confirmaron que llegó al establecimiento sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

    La Policía Nacional continúa realizando las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen, determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables de este hecho que ha enlutado al mundo del entretenimiento ecuatoriano.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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